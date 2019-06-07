Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского со вступлением в должность
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.
По словам Путина, причиной этого стали высказывания Зеленского о России как о враге.
«Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику: называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать», — цитирует Путина Интерфакс-Украина.
Он добавил, что от контактов с Зеленским не отказывается.
«Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним», — сказал российский президент.
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Также Путин назвал Зеленского хорошим актером, «но для того, чтобы стать государственным деятелем, нужны опыт и знания».
После инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.
Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.
Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.