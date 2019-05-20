Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента
В Кремле заявили, что
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет… президент Путин будет поздравлять Зеленского (только — Ред) с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — цитирует Пескова Интерфакс.
Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков заявил, что «принадлежность Крыма не обсуждается, это один из регионов РФ».
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.