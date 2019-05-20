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Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента

Вчера, 13:51
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Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента - фото

Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS

Владимир Путин

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин пока не будет направлять поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет… президент Путин будет поздравлять Зеленского (только — Ред) с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — цитирует Пескова Интерфакс.

Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков заявил, что «принадлежность Крыма не обсуждается, это один из регионов РФ».

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Теги:   Украина Владимир Зеленский Россия

Спецтема   Зеленский — новый президент

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