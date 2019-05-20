Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Вчера, 13:51 3026 Цей матеріал також доступний українською Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS Владимир Путин Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин пока не будет направлять поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет… президент Путин будет поздравлять Зеленского (только — Ред) с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — цитирует Пескова Интерфакс.

Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков заявил, что «принадлежность Крыма не обсуждается, это один из регионов РФ».

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.