Зеленский: Мой приоритет — противодействие агрессивной России
Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие РФ одним из ключевых приоритетов своей внешней политики.
Об этом Зеленский заявил во время визита в Брюссель и встречи с руководством ЕС.
«Один из моих ключевых приоритетов — противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Во вторник 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.
Во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подтвердил неизменность курса Украины на интеграцию в ЕС и Североатлантический альянс.