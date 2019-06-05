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Зеленский: Мой приоритет — противодействие агрессивной России

Вчера, 16:59
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Зеленский: Мой приоритет — противодействие агрессивной России - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие РФ одним из ключевых приоритетов своей внешней политики.

Об этом Зеленский заявил во время визита в Брюссель и встречи с руководством ЕС.

«Один из моих ключевых приоритетов — противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

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Во вторник 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подтвердил неизменность курса Украины на интеграцию в ЕС и Североатлантический альянс.

Теги:   Россия Владимир Зеленский

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