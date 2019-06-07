У Путина нет в планах встречи с Зеленским — Песков Сегодня, 11:31 Цей матеріал також доступний українською Yuri Kochetkov/Reuters Путин пока не планирует встречаться с Зеленским Yuri Kochetkov/Reuters

У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока в планах нет», — сказал он.

Песков добавил, что можно будет говорить о чем-то конкретном только тогда, когда в Кремле сформулируют отношение Киева «в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений».

«Пока никакой конкретики нет», — резюмировал он.

Напомним, после инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.

Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.