У Путина нет в планах встречи с Зеленским — Песков
У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Пока в планах нет», — сказал он.
Песков добавил, что можно будет говорить о чем-то конкретном только тогда, когда в Кремле сформулируют отношение Киева «в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений».
«Пока никакой конкретики нет», — резюмировал он.
Напомним, после инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.
Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.
Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.