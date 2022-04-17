«Живет в своем мирке». Путин уверен, что выигрывает войну — Нехаммер 17 апреля, 01:01 Цей матеріал також доступний українською Карл Негаммер встречался с Путиным (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что во время беседы с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что кремлевский диктатор «уверен, что побеждает в войне».

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает NBC.

Канцлер Австрии подчеркнул, что российский диктатор живет «в собственном мирке».

«Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Находясь в собственном мирке, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине. Но он верит, что выигрывает войну», — заявил Нехаммер.

Видео дня

Он также отметил, что во время беседы Путин заявил, что «не доверяет западным странам, но готов содействовать в расследовании военных преступлений».

Карл Нехаммер — первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В понедельник, 11 апреля, он провел переговоры с российским диктатором в подмосковной резиденции последнего в Ново-Огареве.

«У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно», — подчеркнул Нехаммер.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.