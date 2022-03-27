Путин может попытаться навязать Украине «корейский» сценарий — глава разведки

27 марта, 13:50
Цей матеріал також доступний українською
Путин хочет разделить Украину, потому что его планы по захвату всего государства провалились (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Путин хочет разделить Украину, потому что его планы по захвату всего государства провалились (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов считает, что Россия попытается навязать Украине корейский сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

«После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления – это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он не в силах», — считает Буданов.

Видео дня
Читайте также:

Российские военные в оккупированном Докучаевске Донецкой области, Украина, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko) Первоначальные планы Москвы провалились. Россия сосредоточится на захвате востока Украины после месяца тяжелых потерь — Wall Street Journal

По его словам, оккупанты попробуют «сколотить» оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будет противопоставляться независимой Украине.

«Мы уже видим попытку создать „параллельные“ органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне», — отмечает глава украинской разведки.

Война России против Украины - последние новости

Буданов убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема — несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

Читайте также:
Марионетка Кремля Пасечник заявил о возможности проведения «референдума» о вхождении «ЛНР» в состав РФ

«Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение — существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить», – подытожил Буданов.

Редактор: София Лазарова

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ