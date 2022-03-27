Путин может попытаться навязать Украине «корейский» сценарий — глава разведки 27 марта, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Путин хочет разделить Украину, потому что его планы по захвату всего государства провалились (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов считает, что Россия попытается навязать Украине корейский сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

«После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления – это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он не в силах», — считает Буданов.

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По его словам, оккупанты попробуют «сколотить» оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будет противопоставляться независимой Украине.

«Мы уже видим попытку создать „параллельные“ органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне», — отмечает глава украинской разведки.

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Буданов убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема — несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

«Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение — существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить», – подытожил Буданов.