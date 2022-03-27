Марионетка Кремля Пасечник заявил о возможности проведения «референдума» о вхождении «ЛНР» в состав РФ

27 марта, 12:42
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Российские оккупанты вывешивают флаги России и кремлевской марионеточной «ЛНР» возле отделения банка в Станице Луганской, 27 февраля, 2022 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вывешивают флаги России и кремлевской марионеточной «ЛНР» возле отделения банка в Станице Луганской, 27 февраля, 2022 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Глава контролируемой РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время состоится «референдум» о вхождении «ЛНР» в состав России.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это так и будет», — сказал Пасечник, заявление которого публикует российское пропагандистское издание РИА Новости.

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В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по оккупации Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой областях Украины и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014-го и феврале 2015 года, введя свои войска на украинский Донбасс без опознавательных знаков.

Россия утверждает, что жители Донбасса якобы захотели отделиться от Украины — однако это ложь. Российские силовики захватили админздания в Луганской и Донецкой областях и в мае 2014 года организовали фальсифицированный и незаконный «референдум» об образовании «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Во главе этих псевдореспублик стали управляемые Кремлем марионеточные руководители.

Россия с 2014 года цинично врала, что вооруженных сил РФ нет на территории Украины, но именно Россия подпитывала войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию из кадровых российских военных, граждан РФ и местных жителей, управляемую кремлевским режимом.

В результате российской агрессии на Донбассе с 2014 года погибли более 15 тысяч украинцев, 1,8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал независимость «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с псевдореспубликами. Россия признала «ЛДНР» в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, хотя на момент признания российские войска контролировали области лишь частично. В связи с этим марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии.

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22 февраля Совет Федерации разрешил Путину вводить войска в иностранные страны. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил «специальную военную операцию» в Украине, и российские войска, которые стягивались на украинские границы в течение четырех месяцев, пошли на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.

Первоначально целью захватнической войны против Украины Путин объявил необходимость «демилитаризации» и «денацификации» Украины. На самом же деле российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают мирное население и депортируют из Украины жителей временно захваченных территорий.

Планы Путина захватить Украину провалились, а российская армия понесла огромные потери. Западные эксперты считают, что Россия на нынешнем этапе отложит планы по захвату всей Украины и переориентируется на попытки захвата Луганской и Донецкой областей в пределах административных границ для дальнейшего присоединения этих территорий к России.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Луганск ЛНР Луганская область Референдум Война на Донбассе ЛДНР Псевдореферендум Леонид Пасечник Война России против Украины

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