Эвакуировали всех мирных жителей, село пустое. Гайдай показал, как выглядит освобожденная Стельмаховка после оккупации — видео 3 ноября, 12:21 В Стельмаховке разрушены все дома местных жителей (Фото:Скриншот видео Сергей Гайдай/Telegram)

Из освобожденной Стельмаховки Луганской области эвакуировали всех местных жителей.

Как сообщил в своем Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в населенном пункте оставалось семь человек.

По его словам, в Стельмаховке уже завершены стабилизационные мероприятия. Жителей уговорили уехать из-за возможных обстрелов сел со стороны российских оккупантов.

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«По Стельмаховке вопрос закрыт — село пустое. По крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки», — отметил Гайдай.

Он также показал видео Стельмаховки после оккупации войсками РФ. В населенном пункте разрушены все жилые дома. Слышны звуки прилетов и боев на линии фронта.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганщины. 5 октября глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области.

9 октября он сообщал, что защитники Украины полностью контролируют населенные пункты Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

В эфире Радио НВ Гайдай говорил, что, по его мнению, для освобождения севера Луганской области ключевым является район Сватово.