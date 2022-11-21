Министр обороны Люксембурга показал, как к отправке в Украину готовят внедорожники Humvee 21 ноября, 14:57 Люксембург передает Украине внедорожники Humvee (Фото:François Bausch/Twitter)

Люксембург передаст Вооруженным силам Украины внедорожники Humvee, их уже готовят к отправке.

Об этом сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш в своем Twitter.

«Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, присылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV)», — отметил он.

Видео дня

По словам Бауша, внедорожники усилят украинскую армию в осуществлении ее права на самооборону.

«Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Бауш также добавил, что Люксембург примет участие в учебной миссии Евросоюза EUMAM Ukraine. Детали он не сообщил.

Люксембург систематически оказывает поддержку Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В июне премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель приехал в Украину и посетил разрушенную войсками РФ Бородянку Киевской области.

Во время совместного брифинга по итогам визита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Люксембург выделил украинским военным 15% своего оборонного бюджета.