Министр обороны Люксембурга показал, как к отправке в Украину готовят внедорожники Humvee

21 ноября, 14:57
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Люксембург передает Украине внедорожники Humvee (Фото:François Bausch/Twitter)

Люксембург передает Украине внедорожники Humvee (Фото:François Bausch/Twitter)

Люксембург передаст Вооруженным силам Украины внедорожники Humvee, их уже готовят к отправке.

Об этом сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш в своем Twitter.

«Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, присылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV)», — отметил он.

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По словам Бауша, внедорожники усилят украинскую армию в осуществлении ее права на самооборону.

«Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

https://twitter.com/Francois_Bausch/status/1594639091064258560

Бауш также добавил, что Люксембург примет участие в учебной миссии Евросоюза EUMAM Ukraine. Детали он не сообщил.

https://twitter.com/Francois_Bausch/status/1594604144358457345

Люксембург систематически оказывает поддержку Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В июне премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель приехал в Украину и посетил разрушенную войсками РФ Бородянку Киевской области.

Во время совместного брифинга по итогам визита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Люксембург выделил украинским военным 15% своего оборонного бюджета.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Военная помощь Люксембург HMMWV Humvees Война России против Украины

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