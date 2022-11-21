На нас выходят силовики, которые могут организовать нападение на Путина — экс-депутат Госдумы Пономарев 21 ноября, 16:17 Российский диктатор Владимир Путин на Красной площади в центре Москвы, 8 ноября (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы, а теперь гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ рассказал о попытках российских силовиков обеспечить себе гарантии безопасности после уничтожения российского диктатора Владимира Путина и о цене таких гарантий безопасности.



«Cиловики тоже на нас выходят. Они просто могут организовать нападение на Путина. Это тоже реальный вопрос», — сказал Пономарев Радио НВ.

По его словам, съезд народных депутатов, в котором он участвовал, нужен, чтобы сформировать будущее законодательство и будущие правила игры, чтобы они были понятны представителям окружения Путина, которые хотят получить гарантии личной безопасности.

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Экс-депутат Госдумы заявил, что для этого им придется способствовать свержению путинского режима. В частности, представители бизнеса должны финансировать украинских военных и восстановление разрушенной инфраструктуры, а также поддерживать российскую оппозицию, партизанское движение, батальоны «вроде Легион Свобода России, который рядом с ВСУ сейчас сражается с агрессией».

«Представители действующих российских властей могут быть ценными источниками информации о том, что там сейчас происходит. И могут также помочь сменить власть в будущем. Они могут не рисковать что-либо делать публично, но могут существенно помочь, чтобы эти изменения произошли», — сказал также Пономарев.

Ранее российский идеолог Александр Дугин — один из главных вдохновителей рашизма, автор идеи «неоевразийства» и системы взглядов, заложивших основу для российского вторжения в Украину — после изгнания войск РФ из Херсонской области опубликовал в соцсетях двусмысленный пост, который сам же вскоре удалил.

В этом тексте Дугин дал понять, что считает Херсон последним допустимым рубежом отступления для армии РФ в Украине: «Власть в России больше ничего сдать не может. Лимит исчерпан», — написал российский шовинист.

Он также возложил на российскую власть ответственность за то, что «сдан русский город, столица одной из областей России» [Херсон был и остается украинским вопреки попыткам аннексии и штампам российской пропаганды — прим. ред.].

Дугин разразился серией многозначительных риторических вопросов, касающихся роли власти в РФ и ее возможной расплаты за просчеты, написав буквально следующее: «Власть. Она несет ответственность за это [отступление из Херсона]. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех — народ, государство, людей — в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — его ждет судьба „царя дождей“ (смотри Фрэзера). У самодержавия есть и обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели?».

Джеймс Фрэзер — британский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии. В своей книге Золотая ветвь он так описывает африканский культ Царя дождей — жреца, якобы способного вызывать дождь: «Народ приносит ему дань одеждой и плодами и обрабатывает за него его большое поле. Он — царь царей, и должность его переходит по наследству к его брату или сыну сестры. Считается, что заклинанием он вызывает дождь и прогоняет саранчу. Если он не оправдывает ожиданий народа и в стране наступает продолжительная засуха, его до смерти забивают камнями; причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник».

Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины, обратил особое внимание на изощренные параллели с Царем дождей, которые провел Дугин. По мнению Денисенко, «Дугин предлагает убить Путина».

