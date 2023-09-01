В Воздушных силах Украины рассказали, как Россия использует самолеты Ил-76, часть из которых уничтожили в Пскове 1 сентября, 15:01 30 августа в Пскове прогремели взрывы (Фото:TELEGRAM / MIKHAIL VEDERNIKOV/via REUTERS)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что РФ использует самолеты Ил-76, часть из которых уничтожили в Пскове, для перевозки грузов, вооружения и личного состава.

«Ил-76 перевозят грузы, вооружение, личный состав. К сожалению, таких самолетов у них (россиян — ред.) еще есть много. Это десятки самолетов. Этот самолет является основой, то есть платформой для А-50», — сказал он в эфире телемарафона в пятницу, 1 сентября.

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Игнат добавил, что Ил-76 перевозят «шахеды» из Ирана в Москву.

Спикер заявил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности даже на «дальних подступах», им приходится рассредоточивать авиацию аж на Дальний Восток.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская.