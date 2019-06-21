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Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

Сегодня, 13:04
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Кремль назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией - фото

kremlin.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

«Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — цитирует Пескова ТАСС.

20 июня в парламенте Грузии должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупирует Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

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Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

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Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Во время протестов пострадали 240 человек.

Теги:   Дмитрий Песков Грузия Кремль

Спецтема   Протесты в Грузии

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