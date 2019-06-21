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Во время протестов в Грузии депутаты из РФ напали на украинского парламентария

Сегодня, 12:04
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Во время протестов в Грузии депутаты из РФ напали на украинского парламентария - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

Протесты в Грузии были спровоцированы приездом российских депутатов

Российские депутаты-коммунисты, которые прибыли на Межпарламентскую ассамблею православия в Грузию, напали на украинского парламентария Виктора Еленского из фракции Народный фронт.

Как сообщается, инцидент произошел на фоне массовых протестов, спровоцированных приездом представителей страны агрессора, оккупировавшей часть грузинских территорий.

Более того, председателем ассамблеи был избран российский коммунист Сергей Гаврилов, поддерживавший агрессию РФ против Грузии.

Еще больше недовольство протестующих усугубило то, что во время сессии он сел в кресло главы грузинского парламента.

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Во время акции протеста, вспыхнувшей после этого в Тбилиси, нардеп Еленский подчеркнул, что «невозможно говорить о православной солидарности, когда одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран — Украины, Грузии, Молдовы».

«Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить», — подчеркнул он.

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После этого на Еленского напали несколько российских депутатов, которые начали его толкать и выкрикивать лозунги, которыми традиционно оправдывают агрессивную политику РФ.

Ранее сообщалось, что 20 июня в Тбилиси участники антироссийского митинга ворвались на территорию парламента Грузии.

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Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, поддержавших оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

В ходе столкновений пострадали 52 человека.

Теги:   Россияне Народные депутаты Российская агрессия Акция протеста Грузия

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