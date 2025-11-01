Впервые в истории. Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа посетит Белый дом в ноябре

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа планирует совершить официальный визит в Белый дом уже в ноябре, что станет первым подобным случаем в истории. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Он отметил, что информацию о визите предоставил посол США в Сирии Том Баррак.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме», — написал Равид.

Также журналист подчеркнул, что этот визит будет первым для сирийского лидера в Белый дом, поскольку ранее ни один глава Сирии не совершал подобных визитов.

15 октября Ахмед аль-Шараа отправился с официальным визитом в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи глава Кремля уверял в «дружбе» нового президента Сирии, которого в 2016-м россияне угрожали «уничтожить».

В то же время турецкий телеканал A Haber сообщал, что президент Сирии встретился с Путиным, чтобы договориться об экстрадиции диктатора Башара Асада.

Переговоры в Москве были первым официальным визитом аль-Шараа в Россию после свержения в декабре 2024 года бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

30 июня президент Дональд Трамп США подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране».

В Белом доме также подчеркнули, что Трамп «стремится поддержать стабильную, объединенную Сирию, которая живет в мире с собой и своими соседями».