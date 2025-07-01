Трамп отменил санкции против Сирии

В понедельник, 30 июня, президент Дональд Трамп США подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране».

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Указ прекращает действие многих ограничений, введенных предыдущими администрациями, однако сохраняет санкции против диктатора Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, участников наркотрафика, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и проиранских вооруженных группировок.

Документ также предусматривает ослабление экспортного контроля на отдельные товары, отмену ограничений на предоставление иностранной помощи Сирии и пересмотр статуса временного лидера страны Ахмеда аль-Шараа как «террориста».

Реклама

Читайте также: В ЕС решили снять экономические санкции с Сирии

Кроме отмены санкций, указ предусматривает пересмотр признания группировки Хаят Тахрир аш-Шам (HTS) иностранной террористической организацией, а также инициирует переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.

«Указ поручает государственному секретарю изучить возможности для ослабления санкций в Организации Объединенных Наций с целью поддержания стабильности в Сирии», — говорится в заявлении.

В Белом доме также отметили, что Трамп «стремится поддержать стабильную, объединенную Сирию, которая живет в мире с собой и своими соседями».