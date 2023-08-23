Президенты Литвы и Португалии прибыли в Киев 23 августа, 10:03 Гитанас Науседа (Фото:twitter.com/GitanasNauseda)

В среду, 23 августа, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.

«Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом», — написал он в Twitter.

Науседа добавил, что победа Украины уже близка, а Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Также в Киев с двухдневным визитом прибыл президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, это его первый визит в Украину, сообщает CNN.

По словам де Соуза, есть несколько целей его поездки.

«Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, председатель Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики», — сказал он.

Президент заявил, что Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах.

Массовые мероприятия в Киеве ко Дню Независимости не будут проводить из соображений безопасности. Мэр Киева Виталий Кличко также призвал киевлян и гостей столицы в эти дни быть максимально осторожными и не игнорировать воздушные тревоги.

19 августа Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице в День Независимости Украины не будет массовых мероприятий, но пройдет выставка образцов поврежденной техники оккупантов.

Глава столичной городской военной администрации Сергей Попко говорил, что в Киеве с 20 по 28 августа перекроют движение машин по Крещатику из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий.

14 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия может прибегнуть к ракетному террору ко Дню Независимости Украины. По его словам, это может произойти «днем раньше, днем позже или продолжаться несколько дней и в несколько волн».