«Может продолжаться несколько дней». В ГУР оценили вероятность ракетных ударов РФ по Украине в День Независимости 14 августа, 15:58 Скибицкий заявил, что тревожиться в День Независимости Украины следует России (Фото:ГУР МО)

Россия может осуществить ракетный террор ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Обозревателю.

«На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может произойти днем ранее или днем позже. Или продолжаться несколько дней и в несколько волн», — отметил он.

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Представитель ГУР добавил, что рекомендации остаются теми же: во время сигнала воздушной тревоги необходимо идти в укрытие.

Скибицкий также подчеркнул, что День Независимости Украины — это также мотивация для всех сил безопасности и обороны украинского государства продолжать упорную и креативную работу.

«Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует», — резюмировал он.

В нынешнем году Украина снова будет отмечать День Независимости в условиях полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году в этот день воздушную тревогу в Киеве и всех областях страны объявляли рекордное количество раз — 189.

С начала большой войны оккупанты не прекращают атаковать украинские города ракетами разных типов и дронами-камикадзе, разрушая гражданскую и критическую инфраструктуру. Чаще всего целью атак РФ выбирала Киев.

Последний раз оккупанты атаковали украинскую столицу 11 августа, выпустив по городу ракету Х-47 Кинжал. Ее удалось сбить силам украинской ПВО.