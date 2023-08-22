Второй раз в условиях полномасштабной войны: как Украина будет отмечать День Независимости-2023 22 августа, 20:13 Сюжет Мужчина с ребенком на выставке разрушенной российской техники на Крещатике (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

24 августа 2023 года Украина во второй раз отметит День Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения. Из-за опасности российских ракетных ударов массовые мероприятия в столице снова запрещены.

Также массовые мероприятия запретили в Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской областях Кривом Роге и Криворожском районе.

NV рассказывает, как украинцы будут отмечать 32-ю годовщину независимости своего государства.

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Киев: «парад» вражеской техники и приезд иностранных лидеров

Мэр Киева Виталий Кличко 21 августа сообщил, что издал отдельное поручение, которым из соображений безопасности запретил заместителям главы КГГА и главам райгосадминистраций Киева согласовывать негосударственные массовые мероприятия «религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера» 23−24 августа. Кличко также призвал киевлян и гостей столицы в эти дни быть максимально осторожными и не игнорировать воздушные тревоги. Еще 15 августа в Киевсовете рекомендовали не планировать на День Независимости мероприятия с большим количеством людей.

Между тем глава столичной городской военной администрации Сергей Попко говорил, что в Киеве с 20 по 28 августа перекроют движение машин по Крещатику из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий. Комендантский час в столице 23−24 августа не будет отличаться от обычных будней.

19 августа стало известно, что в Киеве состоится выставка поврежденной техники оккупантов. Сожженные российские танки, бронемашины, САУ и остатки ракет начали выставлять на Крещатике 21 августа.

Офис президента 19 августа сообщил Укринформу, что ожидается участие в официальных мероприятиях ко Дню Независимости лидеров иностранных государств, однако говорить, кто именно из них прибудет в Украину пока рано.

«Поддержка всех наших партнеров (и их личное участие в мероприятиях, и дистанционная поддержка союзников) является важным свидетельством того, как цивилизованный мир объединился против агрессора и поддерживает Украину в этот сложный исторический момент. Учитывая то, что накануне знаковых для Украины дат 23−24 августа Президент Украины будет иметь переговоры с лидерами многих стран относительно дальнейшей поддержки Украины, в том числе поддержки военной, можно говорить, что программа еще более активная, чем в прошлом году. Детали — позже», — заявили в ОП.

СМИ сообщали, что 22−24 августа в Киеве будут находиться премьер Молдовы Дорин Речан и трое молдавских министров.

Также в Офисе президента отметили, что в День Независимости обязательно будет награждение украинских героев.

Кроме того, в День Государственного флага Украины — 23 августа — в Киеве состоится третий саммит Крымской платформы. Он будет проходить в гибридном формате, что, по словам организаторов, даст возможность приобщиться лидерам из дальних стран. На саммит Крымской платформы от президента Украины было отправлено более 100 приглашений.

В канун Дня Независимости также состоится награждение знаком отличия Президента Украины Национальная легенда Украины, которая установлена для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении Украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

24 августа в Софийском соборе состоится Межконфессиональный благодарственный молебен ко Дню Независимости с просьбами о мире, благополучии, процветании Украины.

Также в этот день стартуют показы двух украинских кинофильмов: документального фильма режиссера Владимира Тихого День Независимости, который был снят в течение одного дня — в прошлом году 24 августа и приключенческо-исторический экшн Довбуш режиссера Олеся Санина.

Монумент Родина-мать 24 августа подсветят цветами Государственного флага — впервые после установки на нем трезубца.

Дню Независимости также посвящен большой концерт Сестер Тельнюк, которые выступят 25 августа вместе с Президентским оркестром в новом концертном зале столицы — Культурный кластер Краков.

Кроме того, на 22−24 августа в Киеве запланировано

торжественное поднятие Государственного флага;

вручение паспортов юным гражданам Украины;

концертные программы, фестивали, выступления детских художественных творческих коллективов; культурно-художественные, информационно-просветительские мероприятия; поэтические вечера;

информационная уличная акция Украина в сердце каждого ;

; культурно-религиозная инициатива Поле славы в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;

в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США; ралли на исторических авто;

благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System и Жадан и Собаки ;

и ; украинско-итальянский проект Рушники єдності ;

; фиксация национального рекорда — самой большой маскировочной сетки. Участники попытаются побить прошлогодний рекорд, когда во Львове было изготовлено маскировочную сетку площадью 2208 квадратных метров.



День Независимости во Львове: концерты, молебны и спектакли

Во Львове ко Дню независимости планируют целый ряд событий, которые продлятся с 20 по 27 августа.

Самый плотный график, конечно, на сам День Независимости, 24 августа:

11:00 Концерт Незламна Украина — Народный дом с. Зарудцы ( ул. И. Франко, 73);

— Народный дом с. Зарудцы ул. И. Франко, 73); 11:00 Молебен; праздничный концерт Моя Україна єдина та вільна ; патриотический квест Доброго вечора, ми з України — Народный дом с. Завадов ( ул. Шевченко, 52);

; патриотический квест — Народный дом с. Завадов ул. Шевченко, 52); 13:00 Концертная программа, посвященная Дню Независимости; мероприятие для детей, молодежи, семей с благотворительным сбором и ярмаркой — Народный дом г. Дубляны, офис Львовской общины ( ул. Б. Хмельницкого, 1);

ул. Б. Хмельницкого, 1); 16:00 Акафист Пресвятой Богородице за мир и милость для Украины от хоровой капеллы Дударик — Храм святого Лазаря ( ул. Коперника, 27);

от хоровой капеллы — Храм святого Лазаря ул. Коперника, 27); 16:00 — 18:00 Творческое занятие для детей по созданию патриотических открыток от Студии изобразительного искусства — Дворец культуры им. Гната Хоткевича ( ул. Кушевича, 1);

ул. Кушевича, 1); 17:00 Мероприятие в рамках VIII Ежегодного Международного фестиваля Параджанова на Левандовке Год Победы: ВСПОМНИТЬ ВСЕ . …: Семейные посиделки; Встреча членов ОО МЦ Новые ОРБИТЫ — Культурно-художественный центр Спутник ( ул. Воздушная, 20);

…: Семейные посиделки; Встреча членов ОО МЦ Новые ОРБИТЫ — Культурно-художественный центр ул. Воздушная, 20); 17:00 Концерт ко Дню Независимости Украины — Народный дом с. Воля-Гомулецкая ( ул. Зеленая, 16);

ул. Зеленая, 16); 17:00 Концерт ко Дню Независимости Украины — Народный дом с. Рясное-Русское ( пл. Независимости, 1);

пл. Независимости, 1); 17:00 Молебен; праздничная программа ко Дню Независимости З Україною в серці — Народный дом с. Малехов ( ул. Шевченко, 1);

— Народный дом с. Малехов ул. Шевченко, 1); 18:00 Концерт коллективов Дворца Хоткевича — Дворец культуры им. Гната Хоткевича ( ул. Кушевича, 1);

ул. Кушевича, 1); 18:00 Показ спектакля Рождество. Тризна . Благотворительный спектакль для сбора финансовой поддержки для 80-й Десантно-штурмовой бригады. Вход — за донат — Театр І люди, і ляльки ( ул. Фредра, 6);

. Благотворительный спектакль для сбора финансовой поддержки для 80-й Десантно-штурмовой бригады. Вход — за донат — Театр ул. Фредра, 6); 18:30 Открытие нового пространства Дом 42. Невидимое, воображаемое, вероятное — перформанс, экспозиция и дискуссия — Дом 42 ( пл. Рынок, 42);

— перформанс, экспозиция и дискуссия — Дом 42 пл. Рынок, 42); 19:00 Органный концерт ко Дню Независимости — Львовский органный зал ( ул. С. Бандеры, 8);

ул. С. Бандеры, 8); 20:00 Акустическое выступление на крыше Flight of fredoom — Центр Довженко ( ул. Красной Калины, 81).

Одесса: концерты и выставки

С 11:00 концертная программа ко Дню Независимости Украины начнется в Одесском зоопарке.

С 14:00 начнется Международная выставка живописи Україна і світ ко Дню Независимости Украины по адресу Внутренний дворик Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря ул. Успенская 4-б.

Также на сайте одесского горсовета на 24 августа анонсированы фоточеллендж Рожденные свободными и поздравление Парламента старшеклассников города Одессы.

Ивано-Франковск: награждение военных и чествование погибших

В Ивано-Франковске на День Государственного флага и День Независимости громких празднований не будет. Планируется только награждение военных и чествование памяти погибших в войне России против Украины, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Днепр: праздничные концерты

В Днепре 24 августа с 18:00 в малом зале Днепропетровской филармонии состоится большой праздничный концерт Україна — це мій дім.

А в 16:00 в этот день в Днепровской опере должен начаться концерт ко Дню Независимости Моє ім'я — Україна!