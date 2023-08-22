Второй раз в условиях полномасштабной войны: как Украина будет отмечать День Независимости-2023
Мужчина с ребенком на выставке разрушенной российской техники на Крещатике (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
24 августа 2023 года Украина во второй раз отметит День Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения. Из-за опасности российских ракетных ударов массовые мероприятия в столице снова запрещены.
Также массовые мероприятия запретили в Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской областях Кривом Роге и Криворожском районе.
NV рассказывает, как украинцы будут отмечать 32-ю годовщину независимости своего государства.
Киев: «парад» вражеской техники и приезд иностранных лидеров
Мэр Киева Виталий Кличко 21 августа сообщил, что издал отдельное поручение, которым из соображений безопасности запретил заместителям главы КГГА и главам райгосадминистраций Киева согласовывать негосударственные массовые мероприятия «религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера» 23−24 августа. Кличко также призвал киевлян и гостей столицы в эти дни быть максимально осторожными и не игнорировать воздушные тревоги. Еще 15 августа в Киевсовете рекомендовали не планировать на День Независимости мероприятия с большим количеством людей.
Между тем глава столичной городской военной администрации Сергей Попко говорил, что в Киеве с 20 по 28 августа перекроют движение машин по Крещатику из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий. Комендантский час в столице 23−24 августа не будет отличаться от обычных будней.
19 августа стало известно, что в Киеве состоится выставка поврежденной техники оккупантов. Сожженные российские танки, бронемашины, САУ и остатки ракет начали выставлять на Крещатике 21 августа.
Офис президента 19 августа сообщил Укринформу, что ожидается участие в официальных мероприятиях ко Дню Независимости лидеров иностранных государств, однако говорить, кто именно из них прибудет в Украину пока рано.
«Поддержка всех наших партнеров (и их личное участие в мероприятиях, и дистанционная поддержка союзников) является важным свидетельством того, как цивилизованный мир объединился против агрессора и поддерживает Украину в этот сложный исторический момент. Учитывая то, что накануне знаковых для Украины дат 23−24 августа Президент Украины будет иметь переговоры с лидерами многих стран относительно дальнейшей поддержки Украины, в том числе поддержки военной, можно говорить, что программа еще более активная, чем в прошлом году. Детали — позже», — заявили в ОП.
СМИ сообщали, что 22−24 августа в Киеве будут находиться премьер Молдовы Дорин Речан и трое молдавских министров.
Также в Офисе президента отметили, что в День Независимости обязательно будет награждение украинских героев.
Кроме того, в День Государственного флага Украины — 23 августа — в Киеве состоится третий саммит Крымской платформы. Он будет проходить в гибридном формате, что, по словам организаторов, даст возможность приобщиться лидерам из дальних стран. На саммит Крымской платформы от президента Украины было отправлено более 100 приглашений.
В канун Дня Независимости также состоится награждение знаком отличия Президента Украины Национальная легенда Украины, которая установлена для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении Украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.
24 августа в Софийском соборе состоится Межконфессиональный благодарственный молебен ко Дню Независимости с просьбами о мире, благополучии, процветании Украины.
Также в этот день стартуют показы двух украинских кинофильмов: документального фильма режиссера Владимира Тихого День Независимости, который был снят в течение одного дня — в прошлом году 24 августа и приключенческо-исторический экшн Довбуш режиссера Олеся Санина.
Монумент Родина-мать 24 августа подсветят цветами Государственного флага — впервые после установки на нем трезубца.
Дню Независимости также посвящен большой концерт Сестер Тельнюк, которые выступят 25 августа вместе с Президентским оркестром в новом концертном зале столицы — Культурный кластер Краков.
Кроме того, на 22−24 августа в Киеве запланировано
- торжественное поднятие Государственного флага;
- вручение паспортов юным гражданам Украины;
- концертные программы, фестивали, выступления детских художественных творческих коллективов; культурно-художественные, информационно-просветительские мероприятия; поэтические вечера;
- информационная уличная акция Украина в сердце каждого;
- культурно-религиозная инициатива Поле славы в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США;
- ралли на исторических авто;
- благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System и Жадан и Собаки;
- украинско-итальянский проект Рушники єдності;
- фиксация национального рекорда — самой большой маскировочной сетки. Участники попытаются побить прошлогодний рекорд, когда во Львове было изготовлено маскировочную сетку площадью 2208 квадратных метров.
День Независимости во Львове: концерты, молебны и спектакли
Во Львове ко Дню независимости планируют целый ряд событий, которые продлятся с 20 по 27 августа.
Самый плотный график, конечно, на сам День Независимости, 24 августа:
- 11:00 Концерт Незламна Украина — Народный дом с. Зарудцы (ул. И. Франко, 73);
- 11:00 Молебен; праздничный концерт Моя Україна єдина та вільна; патриотический квест Доброго вечора, ми з України — Народный дом с. Завадов (ул. Шевченко, 52);
- 13:00 Концертная программа, посвященная Дню Независимости; мероприятие для детей, молодежи, семей с благотворительным сбором и ярмаркой — Народный дом г. Дубляны, офис Львовской общины (ул. Б. Хмельницкого, 1);
- 16:00 Акафист Пресвятой Богородице за мир и милость для Украины от хоровой капеллы Дударик — Храм святого Лазаря (ул. Коперника, 27);
- 16:00 — 18:00 Творческое занятие для детей по созданию патриотических открыток от Студии изобразительного искусства — Дворец культуры им. Гната Хоткевича (ул. Кушевича, 1);
- 17:00 Мероприятие в рамках VIII Ежегодного Международного фестиваля Параджанова на Левандовке Год Победы: ВСПОМНИТЬ ВСЕ .…: Семейные посиделки; Встреча членов ОО МЦ Новые ОРБИТЫ — Культурно-художественный центр Спутник (ул. Воздушная, 20);
- 17:00 Концерт ко Дню Независимости Украины — Народный дом с. Воля-Гомулецкая (ул. Зеленая, 16);
- 17:00 Концерт ко Дню Независимости Украины — Народный дом с. Рясное-Русское (пл. Независимости, 1);
- 17:00 Молебен; праздничная программа ко Дню Независимости З Україною в серці — Народный дом с. Малехов (ул. Шевченко, 1);
- 18:00 Концерт коллективов Дворца Хоткевича — Дворец культуры им. Гната Хоткевича (ул. Кушевича, 1);
- 18:00 Показ спектакля Рождество. Тризна. Благотворительный спектакль для сбора финансовой поддержки для 80-й Десантно-штурмовой бригады. Вход — за донат — Театр І люди, і ляльки (ул. Фредра, 6);
- 18:30 Открытие нового пространства Дом 42. Невидимое, воображаемое, вероятное — перформанс, экспозиция и дискуссия — Дом 42 (пл. Рынок, 42);
- 19:00 Органный концерт ко Дню Независимости — Львовский органный зал (ул. С. Бандеры, 8);
- 20:00 Акустическое выступление на крыше Flight of fredoom — Центр Довженко (ул. Красной Калины, 81).
Одесса: концерты и выставки
С 11:00 концертная программа ко Дню Независимости Украины начнется в Одесском зоопарке.
С 14:00 начнется Международная выставка живописи Україна і світ ко Дню Независимости Украины по адресу Внутренний дворик Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря ул. Успенская 4-б.
Также на сайте одесского горсовета на 24 августа анонсированы фоточеллендж Рожденные свободными и поздравление Парламента старшеклассников города Одессы.
Ивано-Франковск: награждение военных и чествование погибших
В Ивано-Франковске на День Государственного флага и День Независимости громких празднований не будет. Планируется только награждение военных и чествование памяти погибших в войне России против Украины, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Днепр: праздничные концерты
В Днепре 24 августа с 18:00 в малом зале Днепропетровской филармонии состоится большой праздничный концерт Україна — це мій дім.
А в 16:00 в этот день в Днепровской опере должен начаться концерт ко Дню Независимости Моє ім'я — Україна!