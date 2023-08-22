Цепь единства, марши и концерты. Как будут праздновать День Независимости Украины за рубежом 22 августа, 17:32 Сюжет Украинская ярмарка на центральной площади города Брно в Чехии, 24 августа 2022 года (Фото:czechia.mfa.gov.ua)

24 августа 2023 года украинцы будут отмечать уже второй День Независимости в условиях полномасштабной войны. NV рассказывает, какие мероприятия состоятся к 32-му Дню Независимости Украины за рубежом.

Живая цепь единства

24 августа в 19:00 по местному времени в ряде стран состоится акция Живая цепь единства.

Инициатива Free World Gathering призывает граждан Украины, которые находятся в других странах, объединиться и создать крупнейшую в истории живую цепь единства, взявшись за руки на центральных улицах городов. Приобщиться к инициативе могут не только граждане Украины, но и граждане других стран.

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«24 августа мы выйдем на центральные улицы там, где находимся за пределами Украины, и возьмемся за руки, чтобы создать живые цепи — символ единения людей свободного мира и символ единства Народа нашего. Становись в живую цепь, поблагодари страну, в которой находишься, за помощь», — говорится на сайте инициативы.

По состоянию на середину дня 22 августа для участия в акции зарегистрировались более 25 тысяч человек.

Масштабные празднования в Польше

День Независимости Украины будет отмечаться в целом ряде польских городов.

В Варшаве 23 августа, в День Государственного флага Украины, в 10:00 состоится его торжественное поднятие.

«Приглашаем принять участие в мероприятии и в канун 32-й годовщины Независимости Украины совместно почтить символ нашей государственности и национального единства», — заявили в посольстве Украины в Польше, которое организует это мероприятие.

Флаг поднимут по адресу ul. Antoniego Malczewskiego 17, Warszawa.

24 августа с 18:30 празднование Дня Независимости Украины начнется на Замковой Площади в Варшаве.

Фото: Афиша концерта групп Go_A и Zazula в Варшаве ко Дню Независимости Украины

Там состоится концерт с участием финалистов Евровидения-2021 украинской группы Go_A и польско-украинского коллектива Zazula, а также вручение Stand With Ukraine Awards — наград полякам, которые поддерживают Украину во время войны.

Еще один концерт состоится в Варшаве по адресу: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, Warszawa (parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów). Он тоже начнется в 18:30.

Здесь выступит украинская группа Luiku и польско-украинская группа Enej.

Кроме того, 25 августа с 15:00 состоится благотворительный концерт Велике майбутнє України. Место проведения — отель Marriott (al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Warsaw Marriott Hotel).

На этом концерте будут выступать украинские дети из польских и украинских городов и польско-украинский квинтет Світло.

Все средства, собранные от продажи билетов, направят на стипендии 85 детей из оккупированных и прифронтовых районов, которые учатся в Украинской школе в городе Марки возле Варшавы.

В Кракове 23 августа с 10:00 по инициативе Генерального консульства Украины начнется флешмоб ко Дню Государственного флага — совместное развертывание флага Украины длиной 70 метров. Дресс-код для участия во флешмобе — вышиванка или другая одежда с традиционными украинскими мотивами и государственной символикой.

Флешмоб состоится в Сквере свободной Украины — такое название в июле 2022 года краковские депутаты присвоили скверу, расположенному напротив российского консульского учреждения.

24 августа по центральным улицам Кракова должен пройти Марш Независимости, который начнется в Сквере свободной Украины.

Фото: SUN for Ukraine via Facebook

Также 24 августа с 18:00 в Кракове состоится благотворительный вечер Status UKR, цель которого — сбор средств в поддержку проекта Остановим кровь для закупки средств тактической медицины, в частности кровоостанавливающих, для ВСУ.

В рамках мероприятия запланированы выступления украинских и польских исполнителей, а также показ фильма Ukraїner. The Movie.

Мероприятие состоится по адресу: ul. Lipowa 4, Kraków (Museum MOCAK, café Mocak, вход с улиц Lipowa 4 и Slusarska 9).

Во Вроцлаве с 23 по 26 августа состоится ряд мероприятий ко Дню Независимости Украины, которые организуют фонд Украина совместно с Генеральным Консульством Украины во Вроцлаве, Фондом Ukrainian Freedom Force Foundation и Фондом Inside.

В частности, планируется торжественное исполнение украинского и польского гимнов, литургия ко Дню Независимости Украины, открытие украинской выставки марок, Марш Солидарности и Свободы, концерты, ярмарка и тому подобное.

Также во Вроцлаве 23 августа в 18:00 по адресу: ul. Grabiszyńska 184, Wrocław (Centrum Historii Zajezdnia) начнется бесплатный показ документального фильма Усатый фанк режиссера Александра Ковша посвященный истории украинской музыки 60−70-х годов прошлого века.

Ленту покажут на украинском языке с польскими субтитрами.

24 августа оперный театр Вроцлава представит украинскую оперу Запорожец за Дунаем Семена Гулака-Артемовского, в которой примут участие артисты из Украины. Также в опере будут выступать украинские дети, которые сейчас живут во Вроцлаве и Нижней Силезии.

Фото: opera.wroclaw.pl

Кроме того, 26 августа в 12:00 во Вроцлаве на площади Свободы начнется мультикультурный фестиваль Skovoroda Fest 2023, который Фонд Украина устраивает уже в четвертый раз.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для детей и взрослых, литературные встречи, кинопоказы, а также гала-концерт.

В Познани 24 августа в рамках Недели украинского искусства состоится концерт ко Дню Независимости с участием польских и украинских музыкантов.

Фото: Artcluster via Facebook

Чтобы попасть на концерт, нужно будет получить бесплатный пригласительный в кассах Центра культуры Замок (CK Zamek) с 10:00 до 21:00.

В Гданьске официальная часть празднования Дня Независимости Украины начнется 24 августа в 18:00 возле памятника князю Владимиру Великому по адресу: Zaułek Św. Bartłomieja (Сквер Крещения Руси-Украины).

В 18:30 начнется Марш Свободы — от памятника князю Владимиру до Площади Солидарности (Plac Solidarności).

А с 19:00 в Европейском центре солидарности по адресу: Plac Solidarności 1, Gdańsk (Europejskie Centrum Solidarności, зал Audytorium) состоится концерт Сягай свого коріння.

События ко Дню Независимости Украины в Чехии

В чешских кинотеатрах на День Независимости Украины состоится премьера украинского фильма Довбуш.

Стоимость билетов зависит от тарифов кинотеатра.

В Праге празднование Дня Независимости Украины состоится при поддержке UNICEF во дворе Скаутского института.

Фото: Афиша празднования Дня Независимости Украины во дворе Скаутского института в Праге

В программе — украинские вкусности, разнообразные безделушки ручной работы, творческие мастер-классы. Также состоится концерт украинской группы Скіфська спадщина, выступления детей и танцевальное выступление. Начало мероприятия в 17:00, выступление состоится с 19:00. Вход свободный.

27 августа в Праге состоится благотворительный концерт ко Дню Независимости Украины, который продлится с 14:00 до 22:00. Чтобы попасть на концерт, нужно сделать добровольный взнос.

Событие пройдет по адресу Výstaviště, Praha 7.

Кроме того, 24 августа в Праге состоится событие Независимый свободный микрофон от украинского стенап-клуба Stand Up Cherry.

В рамках мероприятия на сцене смогут выступить как профессиональные комики, так и желающие из числа зрителей.

Фото: Независимый свободный микрофон

Мероприятие начнется с 19:00 по адресу Myslíš?, Skořepka 354/3, Praha. Чтобы на него попасть нужно сделать добровольный взнос.

В городе Брно в честь Дня Независимости состоится торжественное шествие украинцев по центральным улицам.

Шествие начнется с 18:15, сбор в 18:00 по адресу Malinovského náměstí, Pocta T. A. Edisonovi, Brno.

После шествия с 19:00 состоится концерт местного хора украинцев Відродження.

Организаторы шествия: Украинская инициатива Южной Моравии и Stand with Ukraine Brno. Также они приглашают на пикник ко Дню Независимости, который начнется в 13:30.

Фото: Афиша пикника в честь Дня Независимости Украины в Брно

Пикник планируется по адресу Nová Zbrojovka, Lazaretní 1/7 61500 Brno, вход свободный.

В Чешском Будейовице 24 августа состоится литературный вечер в Башне Рабенштейн. Он должен начаться в 18:00 и продлиться около трех часов.

Одним из участников вечера станет лауреат Национальной премии имени Шевченко по литературе Петр Мидянка. Также выступит большинство будейовицких авторов; среди них, например, Шимон Лейтгеб, Ян Штифтер, Шимон Феленда, Давид Ян Жак, Збинек Мрвик и другие.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно будет сделать добровольный взнос.

Средства, вырученные от мероприятия, пойдут на поддержку сбора Памяти нации для приобретения бронежилетов, защитных шлемов, приборов ночного видения, бронированных санитарных машин и другого нелетального оборудования, которое отправят в Украину.



В Либерце в День Независимости Украины устроят театрализованное действо Русалка Днепровская, к которому могут присоединиться все желающие.



Также планируются мастер-классы по вышиванию, ярмарка и художественный аукцион.

Начало события в 15:00, оно состоится по адресу Náměstí Dr. Edvarda Beneše, Liberec. Вход свободный, будет сбор средств на ВСУ и помощь пострадавшим в результате подрыва рашистами Каховской ГЭС.

В Хомутове с 16:30 планируется концерт с участием украинских групп и певцов. Вход свободный, адрес мероприятия — Chomutovska knihovna — Atrium, Palackého 4995, 430 01 Chomutov.

День Независимости Украины в Германии

В Берлине 24 августа с 18:00 у Бранденбургских ворот состоится демонстрация #UkrainianIndependenceDay.

Также 24 августа в праздничном зале ратуши в замке Шарлотенбург состоится концерт классической музыки Звуки рідного краю от струнного ансамбля Solo Semble.

А 23 августа в культурном центре Бротфабрик покажут украинский фильм Стоп Земля.

В немецком городе Кельн 24 августа с 18:00 на площади Heumarkt ожидается политическая демонстрация и концерт ко Дню Независимости Украины.

Празднование Дня Независимости Украины в Италии

В Риме 24 августа с 18:00 состоится шествие в вышиванках. Сбор участников шествия — в начале улицы Императорских Форумов со стороны площади Венеции.

Фото: Афиша шествия в вышиванках в честь Дня Независимости Украины в Риме

В Милане во время одного из мероприятий в рамках инициативы Milano è Viva сцену во дворе замка Сфорца подсветят в цвета украинского флага.

Фото: Афиша концерта в честь Дня Независимости Украины в Милане

Концерт Musica Scolpita nella Pietra в этот день организует ассоциация Ucraina Più - Milano APS, при поддержке Comune di Milano и Посольства Украины в Италии.

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины состоятся также в Неаполе, Турине и Тревизо.

День Независимости Украины в США

В Филадельфии в честь Дня Независимости Украины украинский флаг поднимут над мэрией.

Также в City Hall — Philadelphia 24 августа состоится концерт. Организаторы мероприятия призывают одеть вышиванку, или одежду в сине-желтых цветах.

В Нью-Йорке 24 августа состоится выставка иллюстраций «500 дней войны» украинской арт-группы VMIU. Адрес: 123 Coffey Street, Brooklyn, New York, New York, USA, 11231.

Фото: ArtofFreedom2023 via Facebook

А на Манхэттене 24 августа состоится культурное мероприятие Ukrainian Independence Boat in Manhattan, на котором будут выступать украинские и иностранные исполнители.

В Бостоне 27 августа с 12:00 пройдет ежегодный традиционный пикник посвященный Дню Независимости Украины. Расположение: Boston City Hall Plaza.

Фото: Афиша ежегодного пикника ко Дню Независимости Украины в Бостоне

День Независимости Украины в Великобритании

В британском Йоркшире состоится ряд мероприятий ко Дню Независимости Украины. Среди них — традиционная живая музыка, мастер-классы и развлечения. Гостей будут угощать традиционными украинскими блюдами.

Празднование состоится по адресу Hull Minster, HU1 1RR. Время: 13:00−18:00 .

В Бирмингеме 24 августа планируется флешмоб под названием «живой трезубец». Он должен состояться в 17:30 на площади Столетия. После флешмоба планируется митинг в поддержку Украины.