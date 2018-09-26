Президент Ирана: Санкции США - это форма экономического терроризма

Президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что санкции США против его страны и выход Вашингтона из ядерного соглашения являются одной из форм "экономического терроризма".

Рухани назвал американского президента Дональда Трампа нарушителем обязательств, взятых на себя США, и "задирой", который подталкивает другие государства к выходу из ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами, сообщает Радио Свобода.

Президент Ирана выразил сожаление в связи с тем, что, как он сказал, некоторые мировые правители получают голоса избирателей, поддерживая экстремизм, расизм, ксенофобские тенденции, похожие на нацистские распоряжения. Такие лидеры, по словам Рухани, попирают глобальные правила и подрывают международные институты.

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Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не видит возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что, несмотря на просьбы, он не собирается встречаться с президентом Ирана.