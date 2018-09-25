Трамп и Рухани обменялись взаимными упреками на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Рухани обменялись на заседании Генеральной Ассамблее ООН взаимными упреками и угрозами.

Глава Белого дома в своем послании в очередной раз раскритиковал "коррумпированную диктатуру" Ирана и призвал усилить санкционное давление на Тегеран, передает Reuters.

Трамп последовательно обвиняет Иран в разработке ядерного оружия и разжигании конфликтов на Ближнем Востоке благодаря поддержке вооруженных группировок в Сирии, Ливане и Йемене.

"Лидеры Ирана сеют хаос, смерть и разрушения. Они не уважают своих соседей, границы и суверенные права народов", - сказал Трамп, обращаясь к мировым лидерам на Генассамблее ООН.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал Вашингтон за враждебную политику в отношении его страны и предположил, что его американский коллега страдает от "интеллектуальной немощи".

"Противостояние мультилатерализму не является признаком силы. Скорее это симптом недостатка интеллекта - он выдает неумение понимать сложный и взаимосвязанный мир", - сказал Рухани.

Он добавил, что угрозы со стороны США обречены на провал, поскольку нельзя посадить кого-то за стол переговоров силой.

"Никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никаких издевательств. Просто действуем в соответствии с законом и во исполнение взятых на себя обязательств", - сказал президент Ирана, призвав США к диалогу.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не видит возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что несмотря на просьбы, он не собирается встречаться с президентом Ирана.

Отношения между Ираном и США обострились после выхода Вашингтона из сделки по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана. Дональд Трамп назвал сделку несправедливой и выразил сомнение в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая ядерная сделка от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.