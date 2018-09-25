Рухани исключил возможность встречи с Трампом

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не видит возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Он сообщил, что нельзя сравнивать ситуацию в Иране и КНДР и уточнил, что нельзя игнорировать враждебные действия Трампа по отношению к Ирану, передает Интерфакс-Украина.
"С прошлого года, президент США безо всяких причин вышел из важного соглашения, ввел санкции против Ирана, угрожал народу Ирана, и эти действия не могут быть просто проигнорированы", - заявил Рухани.
Ранее Рухани возмутился реакцией США на теракты в Иране.
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