Рухани исключил возможность встречи с Трампом

Рухани не готов к переговорам с Трампом

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не видит возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Он сообщил, что нельзя сравнивать ситуацию в Иране и КНДР и уточнил, что нельзя игнорировать враждебные действия Трампа по отношению к Ирану, передает Интерфакс-Украина.

"С прошлого года, президент США безо всяких причин вышел из важного соглашения, ввел санкции против Ирана, угрожал народу Ирана, и эти действия не могут быть просто проигнорированы", - заявил Рухани.

Ранее Рухани возмутился реакцией США на теракты в Иране.