Трамп: Рухани прекрасный человек, но встречаться с ним в ближайшее время я не буду

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время не собирается встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Несмотря на просьбы, я не собираюсь встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Может быть, когда-нибудь в будущем. Я уверен, что он абсолютно прекрасный человек!", - написал Трамп.

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!