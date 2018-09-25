25 сентября 2018, вторник

Трамп: Рухани прекрасный человек, но встречаться с ним в ближайшее время я не буду

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время не собирается встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Несмотря на просьбы, я не собираюсь встречаться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Может быть, когда-нибудь в будущем. Я уверен, что он абсолютно  прекрасный человек!", - написал Трамп.

 

Ранее возможность встречи с Трампом исключил и сам Рухани.  Также Рухани негативно отреагировал на комментарий постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которая посоветовала руководству страны "посмотреть в зеркало" после терактов в иранском городе Ахваз.

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