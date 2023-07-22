Россия может начать гибридную агрессию против НАТО с помощью ЧВК Вагнера: в зоне риска Польша и страны Балтии — Подоляк 22 июля, 13:34 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия может начать гибридную агрессию в отношении НАТО с помощью наемников ЧВК Вагнера. Под угрозой приграничье Польши и стран Балтии.

Он написал в Twitter, что такие действия соответствуют стратегии по «повышению ставок» с целью давления на союзников. Таким образом страна-агрессор Россия хочет повлиять на поддержку Украины странами-членами Альянса.

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Он заявил, что именно приграничные территории Польши и стран Балтии могут быть целью россиян, поскольку боевики ЧВК Вагнера «не могут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси».

Подоляк подчеркнул, что наемникам нужны регулярное участие в боевых действиях и «сладкие финансовые потоки», а вылазки ДРГ на украинской границе являются проблематичными, поскольку она надежно укреплена.

Советник главы ОП отметил, что Сувальский перешеек — 100-километровый отрезок границы между Польшей и Литвой, является «соблазнительной» территорией для российских оккупантов.

При этом Подоляк сомневается в том, сможет ли НАТО дать отпор наемникам.

«Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питательной силой для провокаций», — подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что решением является безотлагательное предоставление Украине оружия для уничтожения российских оккупантов. По его словам, именно это может обеспечить спокойствие в Европе.

«Конечно, Восточная Европа это и так прекрасно знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать», — сказал он.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

19 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь заехала уже девятая колонна ЧВК Вагнера.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

В тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.