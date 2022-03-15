Какую позицию занимают Израиль и Турция в войне России против Украины 15 марта, 00:49 Цей матеріал також доступний українською

Дипломатическая деятельность Израиля и Турции дает им поле для маневра. Пытаясь выступать в роли посредников, они могут избежать четкого определения себя на той или иной стороне.

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И Израиль, и Турция имеют ситуацию, в которой поддержание контактов с Россией жизненно важно для их собственных национальных интересов. У каждой из этих стран есть свои «ахиллесовы пяты», которые, как они считают, может использовать Россия.

Начну с Израиля. Для него ключевой проблемой является российское присутствие в Сирии. Но не само присутствие как таковое, а то, что россияне активно поставляют оружие — ракетные системы — не только сирийцам, но и Хезболле. А с израильской точки зрения, самой большой опасностью является массированный ракетный удар по территории Израиля, который они, несмотря на «Железный купол», не смогут отразить. Ибо это не ракеты Изз ад-Дина аль-Кассама (герой арабского народа, боровшийся против сионистов в 1930-х годах во время Великого арабского восстания, его именем названы ракеты «Кассам»), вылетающие из Сектора Газа, а высококачественное оружие. Эти ракеты представляют реальную угрозу для Израиля. Этим россияне держат Израиль на крючке.

Кроме того, второй ключевой проблемой для Израиля остается Иран. Я бы даже сказал, что она первая. Ибо все остальное — это составляющие этой ключевой проблемы. Долгое время израильская политика на ложном, мне кажется, представлении о том, что Россия может эффективно повлиять на Тегеран для того, чтобы тот изменил политику или перестал угрожать. И израильский МИД прилагал немалые усилия для того, чтобы обеспечить лояльность Москвы в этом вопросе.

Учитывая, что израильский МИД — это явление, выросшее в течение как минимум последних 20-ти лет такой политики, можно себе представить, какие настроения там царят. И в самом израильском обществе царят подобные настроения — основная часть населения индифферентна. Они озабочены преимущественно своими проблемами. Ситуация может измениться тогда, когда США будут непосредственно участвовать в конфликте. В этом случае израильтяне будут выполнять все союзнические обязательства перед США. Ну, а позиция — мы посредники — очень удобна и позволяет израильтянам ослаблять угрызения совести.

У Турции есть определенные моральные преимущества перед Израилем

Турция. Ее позиция более-менее ясна и мало в чем изменилась. Турция была одной из первых стран, заявивших о том, что они хотят быть посредниками. У Турции также есть болевые вопросы, не позволяющие им занять более жесткую позицию. Но даже если бы этих вопросов не было, то я не уверен, что Турция заняла бы более жесткую позицию, потому что это не свойственно ей как политическому организму. Турция ведет переговоры до последнего, она до последнего будет лавировать между сторонами. Как иллюстрацию, вспомним вступление Турции в первую мировую войну — кто интересуется, почитайте Википедию. Это само по себе чтиво увлекательное. Это характерно для их политической культуры — торговаться до последнего при всех раскладах. Тем более что Эрдоган это очень любит. Это Альфа и Омега его политики.

У Турции есть определенные моральные преимущества перед Израилем. Потому что она поставляет Украине «Байрактары» (хотя отмечает, что это контракт, который они должны соблюдать, и здесь нет никаких политических предпочтений). А второе — это закрытие Босфора. Это важно, потому что мешает россиянам сконцентрировать в Черном море достаточное количество резервов, чтобы совершить десантную операцию на побережье возле Одессы. То есть это сдерживает пока их от активных действий в этом направлении.

Так же Турция занимает довольно активную позицию и довольно удачно критикует Запад — выступает с позиции морального превосходства, и это ей очень нравится. Эта пощечина, которую Россия дала туркам, заявив, что они будут вербовать сирийцев для участия в войне в Украине, очень серьезна дипломатически. Думаю, что это повлияет на политические настроения в Турции, хотя не нужно переоценивать эту пощечину. Это очередная зарубка на будущее.

Чем россияне держат турок? Сирией тоже. Создали четкую картинку, что в случае, если они дадут команду наступать в Идлибе, это приведет, как минимум, к двум миллионам беженцев-сирийцев, которые однозначно попытаются перейти на территорию Турции. Это полностью создаст кризис внутри Турции. Приближаются выборы, а Эрдоган хочет одержать победу. Это тоже Ахиллесова пята, за которую пытаются держать их россияне.

Все эти описанные выше моменты пока работают. Там есть куча переменных. Но пока эти переменные, к сожалению, не дают быстрых оптимистических прогнозов для нас.

Еще есть Саудовская Аравия, которая очень важна, учитывая экономические процессы. Между американцами и саудитами есть проблемы по понятным причинам. Мохаммед бин Салман, его политика по правам человека, вызвала серьезную оппозицию в США. Произошло серьезное охлаждение в отношениях между странами. Теперь США нужно каким-то образом эту ситуацию разруливать. С другой стороны, мы видим, что фактически прервались переговоры с иранцами по ядерному соглашению. И неизвестно, что произойдет. Потому что россияне начинают их блокировать, и это объективно ожидалось. И переговоры между саудитами и иранцами также заблокированы — скорее из-за казни 81 противника режима в Саудовской Аравии. Среди них было много шиитских лидеров.

А Ахиллесова пята в Саудовской Аравии такая — россияне угрожают (поскольку ракеты все равно поставляются через Саудовскую Аравию в Йемен, то предполагаю, что такая техническая возможность априори существует) поставлять хуситам новые ракеты, которые могут эффективнее бомбить саудовские города. То есть, такой вызов существует. Сейчас мы наблюдаем, как будет реагировать Саудовская Аравия на него. США готовы (это было еще до войны) выделить немалую сумму на ПВО в Саудовские Аравии, но так на что-то они согласились, на что-то — нет. Это процесс. И вот, в зависимости от этого, будет также зависеть, какую позицию займет Саудовская Аравия.

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