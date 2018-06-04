Глава МВД Италии назвал Путина "одним из лучших" государственных деятелей

Новый глава МВД Италии, один из лидеров ультраправой партии Лига Севера Маттео Сальвини назвал президент РФ Владимира Путина "одним из лучших" государственных деятелей.

Как сообщает Ansa.it, об этом итальянский министр заявил во время спора на экономическом форуме в Тренто с миллиардером Джорджем Соросом. В частности, Сорос во время дебатов о будущем Евросоюза заявил, что обеспокоен близостью нового правительства Италии к России.

Сальвини же опроверг наличие тесных связей с Россией и с ее президентом Путиным.

"Я никогда не получал ни одной лиры, евро или рубля из России, и я думаю, что Путин - один из лучших государственных деятелей, и мне стыдно за то, что в Италию приглашают таких недобросовестных спекулянтов как Сорос", - отметил Сальвини.

1 июня, новым премьером Италии стал Джузеппе Конте, который возглавит коалиционное правительство, созданное ультраправой Лигой и радикальным популистским Движением пяти звезд. Обе политические силы имеют большинство в обеих палатах.

Своими основными задачами новое правительство объявило сокращение налогов, увеличение расходов на социальное обеспечение и пересмотр бюджетных и миграционных правил Европейского Союза.

Министр внутренних дел Сальвини уже заявил, что его страна отказывается быть европейским лагерем для беженцев, которым "пора паковать чемоданы".