«Массово едут, чтобы посетить Лувр». Эстония попытается на уровне ЕС запретить выдачу гражданам России шенгенских виз — МИД

26 июля, 10:53
Урмас Рейнсалу (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Урмас Рейнсалу (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.ee.

«Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно», — сказал Рейнсалу.

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По его словам, «российские граждане сейчас массово едут через западную границу России — через Финляндию, Латвию, Литву — чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей».

«Это, безусловно, морально неправильно», — сказал он.

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Министр заявил, что МИД хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели.

«Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе», — сказал Рейнсалу.

По его словам, нужно, чтобы все страны были «за».

«Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=44cvKTYH9a0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Шенген Эстония Война России против Украины

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