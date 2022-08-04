Империалистам вход запрещен. В грузинском баре ввели входные «визы» для граждан РФ 4 августа, 21:59 Dedaena Bar в Грузии (Фото:dedaenabar / Instagram)

Грузинский бар Dedaena Bar ввел входные «визы» для российских граждан, однако для их получения нужно сначала заполнить анкету. В ней вопросы касаются войны в Украине и Грузии.

Условия входа в бар для граждан России были размещены на сайте заведения.

На сайте бара есть отдельная вкладка под названием «Для российских граждан», на которой находится форма для регистрации и продиктованы условия входа для россиян.

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«Гражданам России нужна виза для входа в Dedaena Bar, потому что не все русские приветствуются. Мы за равенство и единство, но нам нужно сделать так, чтобы российские империалисты с промытыми мозгами не оказались в нашем баре. Пожалуйста, поддержите нас, заполнив заявку на получение визы, чтобы никому не пришлось тусоваться с Ass*oles. Спасибо за понимание», — сказано в сообщении.

При заполнении заявки нужно ответить на ряд вопросов. Например, каждый посетитель из России должен быть согласен с тем, что Крым — это Украина, Абхазия и Цхинвалский регионы — это Грузия, Путин — диктатор, 20% Грузии под российской оккупацией, а каждый 12 грузин стал беженцем из-за российского вторжения.

Кроме того, надо подтвердить свое уважение фразе Слава Украине и «российский военный корабль иди на*уй», осуждать российскую агрессию в Украине. Также людей просят пообещать не начинать разговор с персоналом на русском языке, не предлагать оплату рублями и не вступать в политические дискуссии, будучи пьяным.

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