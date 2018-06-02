Новое правительство Каталонии принесло присягу, таким образом автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Примерно на час раньше присягу принес и новый премьер Испании, который ранее выступал за диалог с Каталонией, однако отвергал идею любого референдума о независимости.

Правительство во главе с Кимом Торрой, близким соратником экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, вступило в силу в тот же день.

"Неожиданное совпадение центральных и региональных правительств, отделяющих силы друг от друга, может открыть новую главу после драматических месяцев, когда каталонские политики были заключены в тюрьму или выехали за границу, чтобы избежать ареста", – говорится в сообщении.

Предшественник Санчеса Мариано Рахой ввел прямое управление в Каталонии после провозглашения парламентом независимости региона.

Согласно с Конституцией Испании прямое управление Мадрида автоматически завершается с появлением действующего регионального правительства в Барселоне.

Ранее сообщалось, что в Каталонии утвердили новый состав регионального правительства, убрав министров, которые не устраивали Мадрид.

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Напомним, 14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал 55-летнего Кима Торру главой регионального правительства.

Нового лидера каталонского правительства поддержали партия Пучдемона Вместе с Каталонией, а также сепаратисты из партии Левые республиканцы Каталонии.