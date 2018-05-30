В Каталонии утвердили новый состав регионального правительства, убрав министров, которые не устраивали Мадрид

Жоаким Торра убрал из списка членов правительства региона политиков, которые не устроили официальный Мадрид

Новый глава Каталонии Жоаким Торра утвердил новый состав каталонского регионального правительства, подписав соответствующий указ.

В состав правительства не вошли политики, находящиеся в тюрьмах, преследующиеся испанской судебной системой или бежавшие за границу, сообщает DW.

Ранее Торра включил в состав регионального правительства Жосепа Рулле и Жорди Турулла, которые находятся за решеткой, поскольку власти Испании обвиняют их в организации мятежа.

Кроме них, членами регионального правительства были назначены Луи Пуга и Тони Комина, бежавшие в Бельгию от испанского правосудия.

Эти члены каталонского правительства не устроили Мадрид, который назвал это провокацией и не утвердил подобранную Торрой администрацию.

В новом списке правительства Каталонии имена четырех политиков, которые не устраивают власти Испании, уже не указаны.

Центральные власти Испании все еще могутжет заблокировать формирование каталонского правительства, поскольку оно может начать свою работу только после опубликования перечня министров в официальной газете.

Напомним, 14 мая, парламент Каталонии со второй попытки избрал 55-летнего Кима Торру главой регионального правительства.

Нового лидера каталонского правительства поддержали партия Пучдемона Вместе с Каталонией, а также сепаратисты из партии Левые республиканцы Каталонии.