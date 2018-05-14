В Каталонии избрали преемника Пучдемона

Парламент Каталонии на заседании в понедельник, 14 мая, избрал нового главу каталонского правительства – им стал 55-летний Жоаким Торра. В ходе голосования, прошедшего в Барселоне, кандидатуру Торры поддержали 66 из 135 депутатов, 65 высказались "против", еще четверо воздержались, сообщает DW.

Достичь простого большинства голосов удалось не сразу: Торру избрали со второй попытки, после провального голосования 12 мая. Тогда политику не хватило нескольких голосов.

Торра пользуется поддержкой каталонских сепаратистов и является сторонником идеи независимости Каталонии.

С декабря 2017 года каталонский парламент уже пять раз пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования.

После нескольких неудачных попыток занять этот пост экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон 10 мая назвал своим преемником Торру и призвал его "построить независимую страну".

Нового лидера каталонского правительства поддержали партия Пучдемона Вместе за Каталонию, а также сепаратисты из партии Левые республиканцы Каталонии.

В октябре 2017 года парламент Каталонии после спорного референдума объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

Карлес Пучдемон после отстранения с должности испанскими властями находится в изгнании. Он бежал в Бельгию, но 25 марта был задержан в Германии, где его отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, выдавать ли Карлеса Пучдемона Испании.