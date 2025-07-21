Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, подписал указы о назначении новых послов в ряд государств.

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Офиса президента документы.

Глава государства назначил:

Александра Воронина — послом в Алжирской Народной Демократической Республике; Александра Балануцу — послом в Объединенных Арабских Эмиратах ( ОАЭ); Владимира Бачинского — послом в Боснии и Герцеговине; Владимира Боечко — послом в Эстонской Республике; Андрея Касьянова — послом в Республике Ангола; Юрия Лутовинова — послом в Японии; Ярослава Мельника — послом в Королевстве Бельгия; Геннадия Надоленко — послом в Малайзии; Сергея Нежинского — послом в Республике Кипр; Сергея Погорельцева — послом в Мексиканских Соединенных Штатах; Андрея Плахотнюка — послом в Канаде; Ольгу Селих — послом в Султанате Оман; Юлия Соколовскую — послом в Королевстве Испания; Максима Субха — послом в Государстве Кувейт; Юрия Токаря — послом в Республике Кения; Александра Щербу — послом в Южно-Африканской Республике ( ЮАР).

Кроме того, Зеленский назначил представителей Украины в международных организациях:

Александра Балануцу — постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии ( IRENA);

IRENA); Андрея Плахотнюка — представителем при Международной организации гражданской авиации ( IKAO);

IKAO); Юлия Соколовского — постпредом при Всемирной туристической организации ( ВТО);

ВТО); Юрия Токаря — постпредом при Программе ООН по окружающей среде ( ЮНЕП) и постпредом при Программе ООН по населенным пунктам ( ООН-Хабитат).

Ранее президент Украины сообщил, что назначил 16 новых послов. Он подчеркнул, что для каждого посла были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.

17 июля Зеленский заявил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Как уточнил президент, именно в этом статусе чиновница будет работать, пока продолжаются все процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.