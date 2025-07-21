Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины — полный перечень

21 июля, 13:29
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, подписал указы о назначении новых послов в ряд государств.

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Офиса президента документы.

Глава государства назначил:

  1. Александра Воронина — послом в Алжирской Народной Демократической Республике;
  2. Александра Балануцу — послом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ);
  3. Владимира Бачинского — послом в Боснии и Герцеговине;
  4. Владимира Боечко — послом в Эстонской Республике;
  5. Андрея Касьянова — послом в Республике Ангола;
  6. Юрия Лутовинова — послом в Японии;
  7. Ярослава Мельника — послом в Королевстве Бельгия;
  8. Геннадия Надоленко — послом в Малайзии;
  9. Сергея Нежинского — послом в Республике Кипр;
  10. Сергея Погорельцева — послом в Мексиканских Соединенных Штатах;
  11. Андрея Плахотнюка — послом в Канаде;
  12. Ольгу Селих — послом в Султанате Оман;
  13. Юлия Соколовскую — послом в Королевстве Испания;
  14. Максима Субха — послом в Государстве Кувейт;
  15. Юрия Токаря — послом в Республике Кения;
  16. Александра Щербу — послом в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Кроме того, Зеленский назначил представителей Украины в международных организациях:

  • Александра Балануцу — постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
  • Андрея Плахотнюка — представителем при Международной организации гражданской авиации (IKAO);
  • Юлия Соколовского — постпредом при Всемирной туристической организации (ВТО);
  • Юрия Токаря — постпредом при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и постпредом при Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Ранее президент Украины сообщил, что назначил 16 новых послов. Он подчеркнул, что для каждого посла были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.

