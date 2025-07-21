Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов Украины — полный перечень
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 новых послов (Фото: Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, подписал указы о назначении новых послов в ряд государств.
Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Офиса президента документы.
Глава государства назначил:
- Александра Воронина — послом в Алжирской Народной Демократической Республике;
- Александра Балануцу — послом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ);
- Владимира Бачинского — послом в Боснии и Герцеговине;
- Владимира Боечко — послом в Эстонской Республике;
- Андрея Касьянова — послом в Республике Ангола;
- Юрия Лутовинова — послом в Японии;
- Ярослава Мельника — послом в Королевстве Бельгия;
- Геннадия Надоленко — послом в Малайзии;
- Сергея Нежинского — послом в Республике Кипр;
- Сергея Погорельцева — послом в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Андрея Плахотнюка — послом в Канаде;
- Ольгу Селих — послом в Султанате Оман;
- Юлия Соколовскую — послом в Королевстве Испания;
- Максима Субха — послом в Государстве Кувейт;
- Юрия Токаря — послом в Республике Кения;
- Александра Щербу — послом в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
Кроме того, Зеленский назначил представителей Украины в международных организациях:
- Александра Балануцу — постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
- Андрея Плахотнюка — представителем при Международной организации гражданской авиации (IKAO);
- Юлия Соколовского — постпредом при Всемирной туристической организации (ВТО);
- Юрия Токаря — постпредом при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и постпредом при Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Ранее президент Украины сообщил, что назначил 16 новых послов. Он подчеркнул, что для каждого посла были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.
17 июля Зеленский заявил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.
Как уточнил президент, именно в этом статусе чиновница будет работать, пока продолжаются все процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.