Зеленский назначил 16 новых послов

21 июля, 11:19
Поделиться:
Владимир Зеленский назначил 16 послов (Фото: Офис президента)

Владимир Зеленский назначил 16 послов (Фото: Офис президента)

В понедельник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 послов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что провел совещание с главой МИД Украины Андреем Сибигой, а также с командой Офиса президента по этому вопросу.

Реклама

Зеленский добавил, что для каждого посла были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.

«Сегодня в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — заявил он.

9 июля издание Бабель со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский назначил Светлану Залищук новым послом Украины в Швеции.

ZN.UA сообщило о назначении еще двух украинских дипломатов на должности посла: Ярослав Мельник стал новым послом Украины в Бельгии, а Андрей Плахотнюк — в Канаде. До этого Мельник занимал должность посла в Италии, а Плахотнюк представлял Украину в Швеции.

10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена.

17 июля Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Зеленский Посол послы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies