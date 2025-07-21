Зеленский назначил 16 новых послов

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что провел совещание с главой МИД Украины Андреем Сибигой, а также с командой Офиса президента по этому вопросу.

Зеленский добавил, что для каждого посла были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.

«Сегодня в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — заявил он.

9 июля издание Бабель со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский назначил Светлану Залищук новым послом Украины в Швеции.

ZN.UA сообщило о назначении еще двух украинских дипломатов на должности посла: Ярослав Мельник стал новым послом Украины в Бельгии, а Андрей Плахотнюк — в Канаде. До этого Мельник занимал должность посла в Италии, а Плахотнюк представлял Украину в Швеции.

10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена.

17 июля Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.