Медведев после гневного сообщения Трампа заверил, что Россия не собирается передавать Ирану ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев после гневного сообщения Дональда Трампа заявил, что Москва не планирует передавать ядерное оружие Ирану.

«Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану. Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал он в соцсети Х.

В то же время Медведев осудил удар США по Ирану, заявив, что он «не достиг своих целей».

23 июня Трамп внезапно раскритиковал заявление Медведева по поводу того, что «ряд стран готов напрямую» поставлять Ирану «свой ядерный боекомплект».

«Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно употребил слово на букву „Я“ (ядерный!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки? Он действительно так сказал — или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал, и, если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне об этом немедленно. Со „словом на букву N“ не следует обращаться так небрежно. Наверное, поэтому Путин — „босс“», — написал президент США.

Накануне Медведев в своем пропагандистском Telegram-канале опубликовал пост с критикой ударов, которые США нанесли по Ирану.

Он утверждал, что американская операция якобы «не достигла своей цели», а «ряд стран» уже готов «напрямую направить Ирану свой ядерный боекомплект».

В то же время представитель кремлевского режима Дмитрий Песков не исключил, что Москва может предоставить Ирану помощь, в частности военного характера.