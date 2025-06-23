«Или это просто плод моего воображения?». Трамп раскритиковал Медведева за пост о «ядерном оружии для Ирана»

Президент США Дональд Трамп внезапно раскритиковал заявление скандального чиновника и экс-президента страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева по поводу того, что «ряд стран готов напрямую» поставлять Ирану «свой ядерный боекомплект».

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал 23 июня в своей соцсети Truth Social.

«Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно употребил слово на букву „Я“ (ядерный!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки? Он действительно так сказал — или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал, и, если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне об этом немедленно. С „словом на букву N“ не следует обращаться так небрежно. Наверное, поэтому Путин — „босс“»,— написал президент США.

Накануне Медведев в своем пропагандистском Telegram-канале опубликовал пост с критикой ударов, которые США нанесли по Ирану.

Он утверждал, что американская операция якобы «не достигла своей цели», а «ряд стран» уже готов «напрямую направить Ирану свой ядерный боекомплект».

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Инфографика: NV

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

По информации ЦАХАЛа, утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.