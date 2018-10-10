10 октября 2018, среда

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с "ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области" и публикацией сайтом Миротворец имен закарпатских чиновников у которых имеется венгерский паспорт.

Об этом заявил представитель МИД Венгрии Левенте Мадьяр на пресс-конференции в среду, 10 октября.

По словам Мадьяра, у Будапешта также есть опасения относительно "создания Украиной военной базы" в Закарпатской области, в нескольких километрах от границы с Венгрией.

"Странно, что это происходит в то время, когда продолжаются боевые действия на востоке Украины",  - добавил он.

Кроме того, Будапешт возмутился появлением на сайте Администрации президента Украины петиции об урегулировании статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС.

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4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам "новые венгры" должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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