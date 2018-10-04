04 октября 2018, четверг

Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон грата

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Консул Венгрии объявлен персоной нон грата

Консул Венгрии объявлен персоной нон грата

Украина объявила персоной нон грата посла Венгрии в Берегово Эрно Кешкеню и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

Дипломату вручили ноту с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Рассчитываем, что Венгерская сторона в дальнейшем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства. Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Кроме того, Венгрия пригрозила Украине зеркальными мерами в случае высылки своего консула.

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