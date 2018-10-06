Венгрия действует на Закарпатье, как будто на своей территории - МИД Украины

Флаги Украины, ЕС и Венгрии на здании мэрии Берегово.

Венгрия начала действовать так, словно Закарпатская область является венгерской, а не украинской территорией, заявил в комментарии ZN.UA заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Дипломат убежден, что Украина должна отреагировать на подобные действия Будапешта, в ином случае безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям.

"Наша цель - показать, что над регионом распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - подчеркнул дипломат.

Смотрите также Выдача венгерских паспортов на Закарпатье. Что сказал глава МИД Венгрии и как отреагировали жители Берегового

Напомним, что Венгрия поощряет двойное гражданство среди жителей Закарпатской области, выдавая гражданам Украины венгерские паспорта.

Смотрите также Некорректная должность. Почему Украина должна быть решительной в отношениях с Венгрией

Правительство Венгрии также учредило должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

После требования МИД Украины Будапешт пообещал переименовать эту должность, однако так и не выполнил договоренность.