06 октября 2018, суббота

Венгрия действует на Закарпатье, как будто на своей территории - МИД Украины

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Флаги Украины, ЕС и Венгрии на здании мэрии Берегово.
Фото: mukachevo.net

Флаги Украины, ЕС и Венгрии на здании мэрии Берегово.

Венгрия начала действовать так, словно Закарпатская область является венгерской, а не украинской территорией, заявил в комментарии ZN.UA заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Дипломат убежден, что Украина должна отреагировать на подобные действия Будапешта, в ином случае безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям.

"Наша цель - показать, что над регионом распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - подчеркнул дипломат.

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Напомним, что Венгрия поощряет двойное гражданство среди жителей Закарпатской области, выдавая гражданам Украины венгерские паспорта.

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Правительство Венгрии также учредило должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. 

После требования МИД Украины Будапешт пообещал переименовать эту должность, однако так и не выполнил договоренность.

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