Венгрия действует на Закарпатье, как будто на своей территории - МИД Украины

Венгрия начала действовать так, словно Закарпатская область является венгерской, а не украинской территорией, заявил в комментарии ZN.UA заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Дипломат убежден, что Украина должна отреагировать на подобные действия Будапешта, в ином случае безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям.
"Наша цель - показать, что над регионом распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - подчеркнул дипломат.
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Напомним, что Венгрия поощряет двойное гражданство среди жителей Закарпатской области, выдавая гражданам Украины венгерские паспорта.
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Правительство Венгрии также учредило должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.
После требования МИД Украины Будапешт пообещал переименовать эту должность, однако так и не выполнил договоренность.
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