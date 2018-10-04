04 октября 2018, четверг

"Украина обостряет конфликт". Венгрия объявила о высылке украинского консула

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Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины в ответ на высылку Киевом венгерского консула из Берегово.

По словам Сийярто, у украинского консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Венгрии.

"Украина продолжает обострять конфликт", - цитирует Сийярто HVG.hu.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Высылка консула связана с раздачей венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово. 

Ранее СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если аутентичность видео подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

В МИД Венгрии заявили, что внесение Сийярто в базу Миротворца свидетельствует об "антивенгерских атаках" в Украине.

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