Помпео поддержал поставки оружия в Украину

Помпео рассказал о своем отношении к вопросу Крыма и поставок в Украину оружия

Майк Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, заявил что поддерживает поставки в Украину оборонительного летального вооружения.

Он также отметил, что будет поддерживать позицию не признавать Крым частью России.

"Да, я буду бороться, чтобы этого не случилось. Это решает президент, но я согласен, что это было бы неправильно", - заявил Майк Помпео.

Ранее Помпео заявил, что США необходимо усилить санкции против РФ, и отметил, что Москва не осознала в полной мере послание Вашингтона.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместитель Помпео Джина Хаспел.