Помпео обещает ужесточить санкции против РФ и заявил о сотрудничестве с Мюллером

Майк Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, заявил в Конгрессе, что США необходимо усилить санкции против РФ, и отметил, что Москва не осознала в полной мере послание Вашингтона.

Текстовую трансляцию выступления Помпео 12 апреля в Конгрессе опубликовало издание Usa Today.

Кроме того, будущий госсекретарь США жестко критиковал российского президента Владимира Путина и агрессию Москвы в отношении Запада.

Помпео пообещал, что в случае его утверждения, Держеп будет продолжить линию предыдущего руководителя, чтобы перезагрузить политику сдерживания России.

На вопрос о возможности сотрудничества со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует вмешательство РФ в выборы президента, Помпео впервые публично заявил, что его уже допрашивал Мюллер. По его словам, он сотрудничал с обеими расследованиями (речь идет также о расследовании Конгресса).

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6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают замораживание активов.

Впоследствии на сайте Конгресса появился документ о введении новых санкций против Российской Федерации.

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на эту должность кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместитель Помпео Джина Хаспел.

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