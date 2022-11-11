«За все платит Украина». Подоляк рассказал, что такое «мирное решение» и компромиссы из РФ

11 ноября, 11:03
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «мирное решение» — это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями за тысячи уже убитых украинцев.

«Еще раз о „компромиссах“…Что такое „мирное решение“? Это когда Украине предлагают рассчитаться по своим территориям за…тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру», — написал он в Twitter в пятницу, 11 ноября.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1590986087794892800

По его словам, таким образом «за все платит Украина, а Россия вообще не отвечает за военные преступления».

«Суперсправедливость», — написал он.

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.

По данным СМИ, США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=RFMztGu3P8A
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Переговоры Михаил Подоляк Война России против Украины

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