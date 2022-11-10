На фоне освобождения юга. Кремлю придется идти на переговоры с компромиссами, что может похоронить Россию под своими же обломками — политолог 10 ноября, 12:46 Эксклюзив НВ Красная площадь, Москва (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

То, что Россия заявила об отводе войск с правобережья Херсонской области, только создает впечатление готовности к переговорам, считает политолог Олег Саакян.

«Херсон сейчас будут „продавать“ как „жест доброй воли“. <...> Мир действительно хочет переговоров, скорейшего завершения войны. <...> Это [русский] театр, который проходит перед третьими наблюдателями — миром, которому нужно демонстрировать свою преданность миру и дипломатическому урегулированию. <...> Россия сейчас пытается перехватить повестку дня и таким образом склонить Украину к переговорам», — рассказал в эфире Радио НВ Саакян.

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Политолог убежден, что Кремлю этот план не удастся реализовать:

«В ключевых западных столицах (я уже не говорю о Лондоне) есть четкое понимание, что сейчас Россия просто пытается выиграть для себя время в ситуации, когда они потеряли инициативу на линии фронта, дипломатическую и информационную инициативу. Им нужно перегруппироваться. Поэтому сейчас никто не будет останавливать Украину, чтобы она садилась за стол переговоров с РФ, и давать России возможность перевести дыхание».

Поэтому, уверяет Саакян, Кремль все еще может действовать по двум сценариям:

«Они будут пытаться торговаться и пока оставаться в „вилке“ между двумя сценариями. Первый: Херсон как ловушка для Украины. То есть заявили об отводе, но на самом деле я не думаю, что они все за 24 часа смогут оттуда эвакуироваться. Они будут оттягивать этот момент и шантажировать или торговаться по поводу того, „Херсон мы отдаем? Если вы (Запад — ред.) посадите Украину [за стол], то мы отдаем его безусловно“».

России, уверяет политолог, придется садиться за стол переговоров, но уже не с ультимативными требованиями:

«Сейчас она пытается зафиксировать ситуацию, пока у нее еще есть карты на руках, но ей это не удастся. России придется смириться с тем, что ей придется отказаться от языка ультиматумов и придется приходить к языку компромиссов».

Однако не все россияне, по мнению Саакяна, готовы к тому, что Кремль пойдет на компромисс:

«А готово ли к этому российское общество и элиты, очень большой вопрос. Не уверен, что это не похоронит Россию в нынешнем виде под своими обломками».