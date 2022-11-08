Макрон заявил о необходимости переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева 8 ноября, 09:57 Макрон заявил, что переговоры с Россией должны происходить на условиях Киева и в то время, которое выберет Украина (Фото:Sarah Meyssonnier/File Photo/Reuters)

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое выберут украинские власти.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках 27-й Климатической конференции ООН в Египте, пишет TF1 INFO.

«Я остаюсь убежденным в этом и предполагаю, что даже в этот момент, в какой-то момент, будет необходимо вернуться за стол переговоров», — сказал он.

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При этом Макрон добавил, что переговоры должны происходить «на условиях и во время, выбранное Украиной».

Он также подчеркнул, что в условиях перебоев с электроэнергией и водой в Украине после массированных атак РФ по объектам критической инфраструктуры «было бы опрометчиво выдвигать совершенно радикальные предварительные условия».

«Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения на эту тему», — резюмировал президент Франции.

В конце октября Макрон уже комментировал тему переговоров с Россией. Он заявлял, что Париж продолжит диалог с Москвой и Киевом, чтобы приблизить переговоры двух стран. Макрон говорил, что Франция и другие партнеры не могут решать за Украину, когда ей следует начать переговоры со страной-террористом.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.