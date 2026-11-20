Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным . В то же время он подчеркнул, что не считает Москву подходящим местом для таких встреч, а переговоры должны проходить при условии прекращения огня.

Об этом Писториус заявил 19 ноября после встречи с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в Варшаве, сообщает Bild.

Писториус считает, что отказываться от приглашения в российскую столицу было бы «неправильным сигналом». По его словам, только путем диалога можно достичь определенных результатов.

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Во время обратного перелета в Германию министр уточнил свою позицию.

«Если переговоры состоятся, должно быть ясно: прекращение огня тоже должно стать их частью — нельзя продолжать наносить удары и одновременно делать вид, что хочешь вести переговоры. Почти ничто не свидетельствует о реальной готовности Путина к переговорам», — сказал министр.

Российский диктатор Путин после саммита в китайском Шэньчжэне с лидерами США и Китая 19 ноября заявил, что представители Европы должны приехать в Москву, если хотят участвовать в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица группы E3 (Франция, Германия, Великобритания) обсуждали возможную встречу. Советник по национальной безопасности одной из этих стран недавно говорил об этом с помощником Путина по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а тот предложил провести встречу в Москве.

В то же время Владимир Зеленский заявлял, что европейские лидеры не поедут в Москву для переговоров с Путиным.

«Что касается советников по вопросам национальной безопасности — насколько я понял, приглашение было для советников… Я считаю, что они не могут поехать, это было бы ошибкой», — сказал он, но добавил, что Украина может обсудить это с европейскими партнерами.