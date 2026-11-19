Российский диктатор Владимир Путин после трехсторонней встречи с лидерами США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне повторил кремлевские нарративы о войне в Украине и обвинил Киев в нежелании заканчивать «конфликт» и идти на «компромиссы». Об этом он заявил журналистам в Китае в четверг, 19 ноября, пишут российские пропагандистские СМИ.

Диктатор повторил давние лживые заявления о том, что война в Украине началась с «переворота» в Киеве в 2014 году — так в Москве называют Революцию достоинства. На фоне участившихся ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по мирным городам Украины Путин цинично утверждает, что Россия якобы не начинала войну, а, напротив, «пытается ее прекратить».

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«Мы восемь лет пытались урегулировать этот кризис на юго-востоке Украины. Все эти восемь лет киевский режим проводил там какие-то военные мероприятия. По сути, начал войну на юго-востоке Украины», — заявляет Путин.

Он также упомянул саммит с Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года, где, по его утверждению, США предлагали компромиссы по Украине, и Россия якобы согласилась на них. В то же время Киев и Европа отвергли эти компромиссы, заявил Путин.

«Если они (Украина, — ред.) хотят закончить конфликт, пусть соглашаются на те компромиссы, которые были предложены американцами еще до Анкориджа», — сказал Путин, намекнув на вывод Сил обороны с Донбасса, удержание которого, по словам диктатора, «не имеет смысла» для Украины.

Он лживо обвинил Киев в нежелании прекращать войну из-за того, что после боевых действий «придется идти на выборы».

При этом кремлевский диктатор заявил о «готовности» к «диалогу» и обсуждению своих требований касательно европейской безопасности.

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал заявления Путина.

«Когда Путин говорит, что Россия не начинала войну в Украине, а „пытается её закончить“, он придерживается изначальной логики своего „упоротого“ режима. Для них Украины не существует, поэтому Крым они считают не оккупацией, а „возвращением своей территории“, так же они воспринимают и все последующие действия. А вот то, что украинцы стреляют по россиянам — это, в логике Путина, и есть война, которую „надо закончить“ оккупацией», — написал Коваленко в Telegram.

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19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и диктатора Путина.

Встреча продлилась полтора часа, по ее итогам была опубликована совместная декларация. В документе лидеры договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о «снижении ядерных рисков» и раскритиковали МУС.

В декларации нет прямых упоминаний о войне России против Украины, хотя ранее сообщалось, что лидеры обсудят этот вопрос после того, как поднимали его на двусторонних переговорах.