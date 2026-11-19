Европейские лидеры не поедут в Москву для переговоров с российским диктатором Путиным, заявил президент Владимир Зеленский в Берлине в четверг, 19 ноября, на полях саммита коалиции желающих.

Глава украинского государства ответил на вопрос корреспондента DW, уверен ли он в том, что европейцы не поедут в Москву после приглашения Путина.

Зеленский подчеркнул, что лидеры «100%» не поедут в столицу страны-агрессора.

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«[А] советники по нацбезопасности — насколько я понял, приглашение было для советников… Я считают, они не могут поехать, это будет ошибкой», — сказал он, но добавил, что Украина может обсудить это с европейскими партнерами.

Однако, по мнению президента, такой шаг со стороны Европы будет неправильным и лучше, когда все стороны демонстрируют прогресс и желание закончить войну.

«Когда одна сторона говорит: „Если хотите, приезжайте“, это значит, что ты не хочешь. Я считаю, это не положительное начало… Лучше, когда стороны собираются где-то в нейтральном месте… это значит, что все стороны хотят завершения», — заявил Зеленский.

Российский диктатор Путин после саммита в китайском Шэньчжэне с лидерами США и Китая 19 ноября заявил, что представители Европы должны приехать в Москву, если хотят участвовать в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

Агентство Bloomberg позже сообщило со ссылкой на источники, что официальные лица группы E3 (Франция, Германия, Великобритания) обсуждали возможную встречу. Советник по национальной безопасности одной из этих стран недавно говорил об этом с помощником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, а тот предложил провести встречу в Москве.

19 ноября в Берлине прошла встреча Коалиции желающих, собравшая более 40 участников. На переговорах также присутствовали спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам президента Владимира Зеленского, на встрече предметно обсуждали дипломатические усилия, гарантии безопасности для Украины, усиление ПВО, в том числе передачу дополнительных истребителей, и антибаллистическую программу Freyja.