В преддверии очередной трехсторонней встречи Украина — РФ — США нам стоит задуматься об изменении подходов к стратегии переговоров. Ведь сейчас, похоже, мы живем в режиме сплошной тактики

Можно ли делать внешнюю политику без МИДа?

Первое, с чего нужно начать, так это с того, что переговорный процесс был и остается более тактико-эмоциональным, чем стратегически логическим. Это, между прочим, нельзя оценивать в категориях плохо или хорошо. Здесь нет, к счастью, принципа или-или. И не в последнюю очередь потому, что против нас играют также, во многом именно в такую же игру. Однако как минимум с тремя, как минимум, с тремя большими отличиями.

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Первое отличие между нами и россиянами не столько в логике или стратегии, сколько в том, что у нас, при принятии решений, опираются на эмоции общества (общественное мнение), а в России, на мнение одного человека.

В00торое кардинальное отличие: в России важную роль играют институты (МИД и ГУ ГШ, прежде всего). У нас институты играют второстепенную роль. А это, в свою очередь, делает нашу политику менее системной и аналитической. Вообще, аналитика как таковая — это Ахиллесова пята Украины.

В России важную роль играют институты — МИД и ГУ ГШ

И наконец, третье отличие, вытекающее из первых двух: «угол зрения», под которым все рассматривается. Россия, несмотря на многие нюансы, смотрит на глобус, правда, зрачок у них очень затуманен прошлым величием. Они никак не могут вырваться за пределы уже давно несуществующего второго полюса мира.

У нас вторая крайность: мы смотрим на мир сквозь глобус Украины, где фокусируемся на «консенсусе Запада начала войны». И это при том, что этот консенсус трещит по швам. Но факт остается фактом: россияне хотят вернуться в Ялту-1945. Мы хотим вернуться к февралю 2022 года.

Можно ли продолжать войну, не определив политические цели войны?

Для того чтобы говорить о нынешних переговорах и их политических целях, нужно немного углубиться в не столь уж давнюю историю. Я попробую просто хронологически собрать факты, которые, мне кажется, отразят эволюционный процесс наших переговоров.

Сразу хочу подчеркнуть: главной магистральной идеей нашего сопротивления было сохранение государства. Но в то же время у нас появились другие цели этой войны. В 2022 году был задан вектор на следующие годы: Россия вот-вот распадется на Х частей, и именно это сделает невозможным нападение России в будущем. Далее эта идеологема эволюционировала в «цель войны — развал Российской Федерации». Никто не задавался вопросом — насколько это реалистично, особенно, учитывая, что развала РФ, кроме нас и стран Балтии и, возможно, Польши, никто не желал.

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О развале России, как нашей цели, плюс-минус перестали говорить в 2025 году (под это, между прочим, именно в это время перестали массово давать гранты). В свою очередь, новой политической цели не появилось. Вместо нее начали активно употреблять термин «справедливый мир». При этом, что такое «справедливый мир» — не понимает и не понимал никто. Это опять-таки нельзя рассматривать в черно-белых тонах. Россияне пять лет работают в режиме «все цели будут достигнуты». Но, как я говорил раньше: они ориентируются как минимум пока, на мнение одного человека.

Во второй половине 2026 года происходит болезненное изменение нарратива: в «справедливый мир» уже никто не верит. Теперь мы перешли к этапу: «главное — не унизительная капитуляция, к которой нас принуждают США».

Проще говоря, мы перешли от положительной и относительно положительной повестки дня к нейтрально-отрицательной. И в этот момент мы имеем большую нехватку государственной коммуникации.

Можно ли жить без определенных политических целей войны? Жизнь показывает, что можно. Но количество внутренних и внешних «бомбардировок» системы в момент нейтрально-отрицательной повестки дня растет в арифметической прогрессии. И потому, к примеру, Борщаговка превращается из локального в общенациональный конфликт.

Нужно ли коммуницировать с обществом переговорные цели?

Первые три с половиной года войны наша ключевая переговорная цель сводилась к формуле: «единственная гарантия безопасности — вступление в НАТО». Только ленивый западный лидер нам не говорил прямым текстом: «В НАТО вы не вступите». Но мы продолжали говорить об этом до 2025 года. Потом мы начали искать новые цели, и на сегодня они, похоже, не проартикулированы. Неделю назад президент рассказал журналистам, что американцы нам якобы предлагают вступление в НАТО в обмен на выход из Донбасса. Можно даже не сомневаться, что этот вариант не будет воспринят россиянами. Но, похоже, мы почему-то в эту историю начинаем играть. И это все умножено на попытки вернуть консенсус-2022.

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И здесь мы подходим к важному вопросу: есть ли какие-то институты, которые всерьез прорабатывают все эти вещи и предлагают хоть какие-то сценарии, кроме реактивного реагирования? Насколько я понимаю, МИД исключен из этого процесса, СНБО также, мнения большинства экспертов вообще не учитываются. И тогда возникает вопрос: а на основе чего принимаются те или иные переговорные решения? Вопрос оставлю открытым, потому что я не имею на него никакого ответа.

Следует ли менять переговорную группу?

Наша переговорная группа, в теории должна быть хотя бы частично зеркальной к русской. Но двух заместителей министра иностранных дел РФ нет ни одного представителя МИД Украины. На представителя ФСБ, похоже, нет представителя СБУ.

Но все же, в этом контексте, главные вопросы возникают тогда, когда мы обсуждаем руководителей переговорных групп: сначала Ермака и теперь Умерова. И главные вопросы касаются даже не компетентности или профессиональности (к этому, в конце концов, можно по-разному относиться). По-моему, едва ли не главный вопрос, который ставится к Умерову — это то, насколько он игрок, который может продуцировать какие-то идеи и отстаивать их. Особенно, ввиду нехватки профессиональной экспертной подготовки многих решений и моделирования процессов.

Следует ли переформатировать руководство нашей переговорной группы? Мне кажется, что да. Но не только персонально, но и институционально, усилив подготовку выработки решений и обязательное вовлечение самих переговорщиков в этот процесс. Ибо без сочетания этих вещей, сама по себе смена главного переговорщика и их помощников мало что изменит.

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В переговорной группе есть профессиональный дипломат с огромным опытом Кислица и руководитель офиса президента Буданов (все обмены пленными шли именно через него). Во время минского процесса был приглашен Кучма, и этот нестандартный ход был удачным. Я не говорю, чтобы пригласить сейчас Кучму, но можно найти политика-тяжеловеса в отставке, который мог бы по-другому подойти к переговорам. Я умышленно не пишу фамилии таких политиков, ведь нет такой фамилии, к которой бы сразу не появилось претензий из-за того, что сто лет назад он (она) не на кого-то посмотрели. Но повторюсь: нам нужно сменить руководителя переговорной группы и одновременно изменить логику подготовки к переговорному процессу, выйдя за пределы тех лекал, которые мы не меняем с 2022 года.

И, напоследок, хочу подчеркнуть еще раз: ключевая наша проблема заключается в том, что у нас нет системы. Есть прежде всего реактивная эмоциональная тактика. И без смены руководителя переговорной группы и изменения подходов к самим переговорам будет очень сложно отвечать на новые вызовы, связанные с усложнением отношений с Вашингтоном и неопределенностью Брюсселя.

К сожалению, у украинцев есть склонность жить в двух крайностях — «зрада и перемога», которые часто зависят не от реальных вещей, а от общественных настроений. Но даже они имеют много серых оттенков, которые общественное мнение нигде в мире не различает.

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Текст опубликован с разрешения автора