«Прежде всего навредим себе». Президент Чехии призвал партию Бабиша не прекращать инициативу по поставкам Украине снарядов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что прекращение инициативы по поставкам Украине боеприпасов повредит не только самой Украине, но и его государству. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 6 сентября.

Ранее Андрей Бабиш, лидер победившей на парламентских выборах партии ANO, заявлял о намерении отменить инициативу по поставкам боеприпасов. Он утверждал, что на это тратится много денег налогоплательщиков, которые должны идти «на собственный народ». По словам Бабиша, поставками снарядов для Украины должны заниматься НАТО и ЕС.

Реклама

«Если мы сократим или даже прекратим эту поддержку, мы прежде всего нанесем вред себе, но прекращение этой поддержки также будет иметь негативное влияние на Украину, если погибнет еще больше людей. Я предполагаю, что как Андрей Бабиш, так и представители других партий, мы будем учитывать прежде всего интересы Чешской Республики, наших союзников и партнеров, таких как Украина, и не нанесем вреда ни им, ни себе», — отметил Павел.

Читайте также: Чешские популисты обещают отменить инициативу по поставкам боеприпасов Украине в случае победы на выборах

В 2024 году Чехия, при поддержке союзников, начала инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. В августе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что в рамках чешской инициативы Украине уже передано более миллиона артиллерийских снарядов.

3−4 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата). На втором месте оказалась правоцентристская коалиция SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, которая получила 22,9% (51 мандат). Для формирования большинства в парламенте необходимо 101 мандат, поэтому стороны будут вынуждены договариваться с другими политическими силами.

5 октября Петр Павел заявил, что не поручил партии Бабиша ANO формировать правительство, поскольку считает это преждевременным.

Известно, что лидер ANO Бабиш является союзником венгерского премьера Виктора Орбана и французских ультраправых в евроскептической группе Патриоты Европы в Европейском парламенте.