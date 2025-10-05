По предварительным результатам, миллиардер-популист Андрей Бабиш победил на парламентских выборах в Чехии , но не набрал абсолютного большинства.

В анализе The Guardian говорится, что эта победа знаменует собой политическое возвращение Бабиша, занимавшего пост премьер-министра с 2017 по 2021 год. Ожидается, что он направит страну на путь отказа от поддержки Украины в сторону Венгрии и Словакии, которые встали на пророссийский путь.

По результатам подсчета голосов почти с 98% избирательных участков, партия Бабиша ANO набрала 35% голосов, за ней следует прозападная коалиция премьер-министра Петра Фиалы с 23,0%. Эта коалиция победила Бабиша на выборах 2021 года .

В результате двухдневных выборов в нижнюю палату чешского парламента было получено 200 мест.

Поскольку партия Бабиша не получила абсолютного большинства, ожидается, что его пригласят возглавить переговоры по формированию новой коалиции. Он уже исключил сотрудничество с какой-либо из партий, вошедших в правительство после выборов 2021 года.

Его потенциальными партнерами являются маргинальные партии Свобода и прямая демократия, антииммигрантская партия, набравшая 7,9% голосов, и правая группа Автомобилисты, получившая 6,8%.

Журналисты предполагают, что, вероятно, ему потребуется сформировать альянс с обеими партиями, чтобы получить абсолютное большинство.

«Мы обязательно проведем переговоры с СДПГ и Автомобилистами и будем добиваться формирования однопартийного правительства во главе с АНО», — заявил Бабиш.

Бабиш известен своими скептическими заявлениями относительно военной помощи Украине. Поэтому его в Чехии неофициально называют «чешским Орбаном» за пророссийскую риторику.